Bayern gegen Bayer: Völler erwartet "Duell auf Augenhöhe"

Für Rudi Völler gibt es im Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen keinen Favoriten. "Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen, dass das ein Duell auf Augenhöhe sein wird", sagte der DFB-Sportdirektor am Rande der Feier zum 125-jährigen Klubjubiläum der Münchner. Dass die Bundesligisten schon im Achtelfinale aufeinander treffen, sei "etwas schade".

Am 5. März sind die Bayern im Hinspiel Gastgeber, am 11. März fällt dann in der BayArena die Entscheidung über das Weiterkommen. "Ich freue mich darauf", sagte Völler, der als Profi, Trainer und Funktionär viele Jahre für Leverkusen gearbeitet hatte. Für den Weltmeister von 1990 ist die "Tagesform entscheidend. Das wird beide Mal ausgeglichen sein - am Ende wird die glücklichere Mannschaft weiterkommen. Die Leverkusener wissen, dass das im Ligaspiel nicht der wahre FC Bayern war." Zuletzt hatten die Münchner nur mit Mühe einen Punkt bei Bayer geholt (0:0).

Karl-Heinz Rummenigge sieht das etwas anders. "Die Favoritenbürde liegt jetzt offensichtlich in Leverkusen, aber wir gehen nicht chancenlos in diese Spiele", sagte der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat der Bayern. "In der Champions League hast du nur eine Chance, wenn du es mit Demut angehst. Du musst dich Runde für Runde entwickeln, um dann das große Ziel, das Finale zu Hause, zu erreichen." Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arema statt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf kann dem frühen Duell durchaus etwas Positives abgewinnen. "Das Schöne daran ist, dass auf jeden Fall einer der beiden weiterkommen wird", erklärte der 63-Jährige. Das sei "großes Kino, da sitzt man auch als DFB-Präsident nicht einfach nur dabei. Solche Spiele tragen dazu bei, auch die Liga noch populärer zu machen."