Der BVB feiert einen wichtigen Auswärtserfolg bei Newcastle United im Kampf ums Achtelfinale.

Borussia Dortmund hat im englischen Dauerregen endlich auch internationale Klasse bewiesen und nach bestandener Reifeprüfung seine Chance auf das Achtelfinale in der Champions League stark verbessert. Die mutig auftretende Mannschaft von Trainer Edin Terzic setzte sich bei Newcastle United mit 1:0 (1:0) durch und mischt zur Halbzeit in der starken Gruppe F wieder voll mit.

Felix Nmecha (45.) sorgte gegen den Tabellensechsten der Premier League für den ersten Sieg und das erste Tor der Dortmunder in dieser Saison in der Königsklasse. Der nächste Schritt Richtung K.o.-Phase soll im Rückspiel gegen Newcastle am 7. November erfolgen.

Terzic musste vor dem Anpfiff im stimmungsvollen St. James' Park eine schlechte Nachricht verkraften. Der formstarke Nationalspieler Julian Brandt fiel aufgrund von Wadenproblemen aus, dafür rückte Marcel Sabitzer in die Startformation. Marius Wolf ersetzte zudem den erkrankten Julian Ryerson.

Dennoch waren die mitgereisten BVB-Anhänger nach einem langen Tag in den umliegenden Pubs und einem lauten Fanmarsch zum Stadion am höchsten Punkt der Stadt ebenso zuversichtlich wie Sebastian Kehl. "Wir wissen, dass es ein intensives Spiel wird. Aber wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen und dann das Heimspiel gewinnen", sagte der Sportdirektor unmittelbar vor Spielbeginn.

Und die Gäste legten stürmisch los. Donyell Malen scheiterte nach 68 Sekunden an United-Torhüter Nick Pope. Im Gegenzug war aber auch BVB-Schlussmann Gregor Kobel sofort gegen Anthony Gordon gefordert.