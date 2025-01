Doch nicht nur das mäßige sportliche Abschneiden der beiden international erfolgreichsten deutschen Klubs sorgt für Aufregung, sondern auch gewisse Personalien. Beim FC Bayern deutet sich ein Abschied von Mathys Tel an, was mit der Verpflichtung eines neuen Offensivspielers einhergehen könnte.

Babbel: In meinen Augen ja, aber sie müssen anfangen, effektiver zu werden. Wenn Harry Kane nicht trifft, dann haben sie ein Riesenproblem. Das kann es eigentlich nicht sein, mit so vielen Hochkarätern auf dem Platz. Es steht nirgendwo geschrieben, dass nur Harry Kane die Tore erzielen darf, sondern jeder hat die Chance, Tore zu erzielen. Da müssen sie definitiv eine Schippe drauflegen.

Babbel: Es ist halt die Frage, was auf dem Markt ist und was du bekommst. Es kursieren ein paar Namen, aber kriegst du die in der Winterpause schon oder musst du aufs nächste Jahr warten? Wenn du überzeugt bist, dass dich der Spieler weiterbringt, dann musst du nochmal versuchen, etwas zu tun. Ich sehe den FC Bayern aber definitiv in der Lage, den ganz großen Wurf zu schaffen. Sie sind in meinen Augen hervorragend aufgestellt. Aber klar, sie haben Riesenprobleme, Tore zu erzielen. Speziell die Außen sind einfach in der Bringschuld. Oder besser gesagt: Sie haben im Moment einfach nicht die Qualität, zwischen zehn und 15 Tore zu machen, sie sind zu uneffektiv. Und dann musst du dir überlegen: Ist jemand auf dem Markt, der dich weiterbringt und ins Budget passt.

Babbel: Puh, bis dahin gibt es wieder andere. Als junger Spieler brauchst du einfach Spielpraxis und die kriegt er beim FC Bayern nicht in der Regelmäßigkeit, wie es ein junger Spieler einfach bräuchte. Der Markt ist groß für ihn, es sind wahnsinnig viele interessiert und wollen ihn unbedingt haben. Das ist schon mal ein super Zeichen für ihn. Er muss sich einen Verein suchen, wo er eben auch eine realistische Chance hat, von Anfang an zu spielen. Und da muss er sich dann eben auch durchsetzen.

Babbel übt BVB-Kritik wegen Kovac

ran: Apropos Schippe drauflegen: Das muss Borussia Dortmund ja auch. Jetzt kommt mit Niko Kovac ein neuer Coach. Ist das einer, der das Ruder herumreißen und für Aufbruchstimmung sorgen kann?

Babbel: Ich weiß nicht, warum jetzt Niko Kovac derjenige sein soll, der die Dortmunder auf Vordermann bringt. Es ist kein Trainer gut genug für Borussia Dortmund. Es waren schon viele Hochkarätige da. Jetzt kommt halt der nächste Hochkaräter und es wird wieder nicht gut genug sein. Das ist ihr großes Problem, was sie haben seit Jürgen Klopp, dass in ihren Augen keiner mehr die Qualität hat, Borussia Dortmund zu trainieren. Obwohl tolle Trainer dabei waren, mit einem tollen Punkteschnitt, die auch was gewonnen haben. Aber man hat immer das Gefühl, der Trainer wird demontiert und schwächer gemacht. Irgendwann ist halt der Punkt da, wo man ihn wieder entlässt. Kovac ist ein großartiger Trainer und ein großartiger Typ. Ich mag ihn wahnsinnig gerne, weil er ehrlich und aufrichtig ist, aber mir fehlt gerade die Fantasie, warum er jetzt ausgerechnet derjenige sein soll, der Borussia Dortmund erfolgreich in die nächsten Jahre führt. Ich hoffe wirklich für Niko, dass er es hinbekommt, der BVB ist ein großartiger Verein und hat eine unglaubliche Power. Wir brauchen auch in der Bundesliga ein starkes Borussia Dortmund.

ran: Was ist denn tabellarisch jetzt noch möglich? Die Champions-League-Quali muss ja trotzdem noch das Ziel sein?

Babbel: Die Mannschaft macht physisch keinen guten Eindruck. Jetzt haben sie gegen Donezk mal wieder frischer gewirkt, aber in meinen Augen schaffen sie es nicht, alle drei Tage eine Performance hinzubekommen. Dann brechen immer wieder die Spieler weg mit Verletzungen, weil die Belastungen dann zu hoch sind. Niko liebt Fitness und braucht für sein Spiel fitte Spieler. Und während der Saison Spieler fit zu bekommen, ist brutal schwer. Deswegen fällt es mir schwer zu glauben, dass sie noch in die Champions League kommen. Sie hätten die Qualität von den Spielern her. Aber wir brauchen ein starkes Dortmund. Weil sie es geschafft haben, sich über die Jahrzehnte auch in Europa im Namen zu machen.

ran: Letztes Jahr hat es trotz einiger Probleme gereicht, um ins Champions-League-Finale zu kommen. Ist es realistisch, dass ein solcher Run noch einmal passiert?

Babbel: Im Fußball darf man niemals nie sagen, aber auch da fehlt mir die Fantasie. Sie hatten mit Eden Terzic die Chance, am letzten Spieltag Deutscher Meister zu werden. Das haben sie nicht geschafft, aber das kann ich jetzt nicht auf den Trainer schieben, wenn ein Spieler den Elfmeter verschießt. Dann kommst du mit dem Trainer ins Champions-League-Finale. Klar, in der Liga wirst du nur Fünfter, aber du hast das Quäntchen Glück aufgrund der neuen Regelung, dass sich fünf Mannschaften qualifizieren. Da dann trotzdem mal dranzubleiben und zu sagen, da entwickelt sich was - aber nein, er ist wieder nicht hoch genug. Dann machst du den Auszubildenden zum Cheftrainer. Jeder sagt, was ist denn jetzt los? Was machen die denn? Und dann wundern sie sich, dass das nicht funktioniert. Es sind so hanebüchene Sachen dabei, wo ich sage, wie kommt man auf solche Ideen? Jetzt hast du mit Niko Kovac jemanden gefunden, bei dem du der Überzeugung bist, das ist jetzt der richtige Mann. Die Vergangenheit sagt mir, er wird es auch wieder nicht sein. Er wird auch wieder nicht gut genug sein.