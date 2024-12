Borussia Dortmund trifft am 6. Spieltag der Champions League auf den FC Barcelona. Welcher Sender überträgt den BVB live? Wo gibt’s das CL-Spiel im TV, Stream und Ticker?

In der Champions League geht es in die entscheidenden Partien der Ligaphase. Am 6. Spieltag steht das Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona an.

Nach aktuellem Stand würden sich beide Vereine direkt für die K.o.-Phase qualifizieren. Der BVB rangiert nach fünf Begegnungen auf dem vierten Platz und somit dicht hinter den punktgleichen Katalanen.

Sowohl Dortmund als auch Barca um Trainer Hansi Flick verloren bislang erst eine Partie und fuhren vier Siege ein. Jüngst setzte sich der BVB mit 3:0 bei Dinamo Zagreb durch, dasselbe Ergebnis gab es auch beim Heimsieg des FCB gegen Stade Brest.

Gewonnen hat die Borussia gegen Barcelona noch nie. Viermal standen sich beide gegenüber: Zweimal siegte Barca, zwei Partien endeten remis.

Wo ihr das Champions-League-Duell live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt, erklärt euch ran. Wenn ihr herausfinden wollt, ob beide Teams am Ende der Ligaphase direkt in das Achtelfinale einziehen, checkt den Tabellenrechner zur Champions League aus.