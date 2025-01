Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk live: Champions League im TV, Stream und Ticker

Am 8. Spieltag der Champions League duelliert sich Borussia Dortmund mit Schachtar Donezk. So verfolgt ihr das BVB-Spiel live im TV, Stream und Ticker.

Neuer Trainer, altbekannte Probleme: Auch im ersten Spiel nach der Freistellung von Nuri Sahin kam Borussia Dortmund nicht zu einem Erfolg.

Gegen Werder Bremen gab es mit Interimstrainer Mike Tullberg in der Bundesliga trotz 2:0-Führung nur ein 2:2. Allerdings musste der BVB nach der frühen Roten Karte gegen Nico Schlotterbeck einen Großteil des Spiels in Unterzahl bestreiten.

Nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie geht es für die Schwarz-Gelben nun am 8. Spieltag der Champions League gegen Schachtar Donezk. Zwar könnte Dortmund auch noch direkt in das Achtelfinale einziehen, nach der 1:2-Niederlage in Bologna ist das aber zunehmend unwahrscheinlicher.

Geschenkt bekommen wird der BVB den Sieg von den Ukrainern keinesfalls. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass Schachtar alles reinhaut. Aktuell steht Donezk auf Platz 27 der CL-Tabelle, könnte unter gewissen Umständen aber noch auf Platz 24 rutschen, der für die Playoff-Teilnahme reichen würde. Auch wenn das alles andere als wahrscheinlich ist.

Wo ihr das Spiel von Dortmund gegen Donezk live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt und wann es losgeht, erfahrt ihr nachfolgend. Mit dem CL-Tabellenrechner könnt ihr zudem den 8. Spieltag durchtippen und herausfinden, wer wo landet.