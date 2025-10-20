Brandt macht Kovac Freude: "Ich strahle wie ein Reaktor"

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund hat die zuletzt guten Leistungen von Julian Brandt mit Verzücken zur Kenntnis genommen. "Ich strahle wie ein Reaktor, ich freue mich. Ihr seht, der Jule ist ein toller Spieler und ein toller Mensch", sagte der bestens gelaunte Kovac vor dem Champions-League-Duell beim FC Kopenhagen.

Brandt hatte jüngst in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 (2:0) und bei Bayern München (1:2) getroffen. Nun könnte er am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim dänischen Meister auflaufen. "Jule hatte durch seine Handverletzung ein wenig Probleme", zudem hätten es die anderen Dortmunder Offensivspieler in einer erfolgreichen Phase des BVB "gut gemacht", betonte Kovac. Da sei es "schwierig" gewesen, Wechsel vorzunehmen.

"Ich weiß, was Jule kann. Er wird auf Sicht sicherlich auch wieder von beginn an spielen", sagte Kovac: "Ich bin froh, dass ich ihn habe."