BVB: Edin Terzic gibt Entwarnung bei Marco Reus und Nico Schlotterbeck

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League Entwarnung bei Marco Reus und Nico Schlotterbeck gegeben.

Borussia Dortmund muss in den kommenden Spielen nicht auf Marco Reus und Nico Schlotterbeck verzichten. Beide waren beim 3:1 (1:1)-Erfolg bei der AC Mailand in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Ein Ausfall im Bundesligaspiel bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag droht aber nicht.

"Marco hat keine Probleme, er war einfach nur platt. Er hat unfassbar für die Mannschaft gearbeitet", sagte Terzic. Reus hatte sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter früh in Führung gebracht.

Schlotterbeck war erkältet ins Spiel gegangen. Daher war abgesprochen gewesen, dass er nicht über die volle Distanz zum Einsatz kommt.