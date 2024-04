BVB: Haller fällt länger aus, Sancho wieder gesund

Anzeige

Sebastien Haller wird Borussia Dortmund in den entscheidenden Saisonwochen länger fehlen. "Er ist wieder am Sprunggelenk verletzt, das Narbengewebe ist beschädigt", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Viertelfinal-Rückspiel des BVB in der Champions League gegen Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Der ivorische Nationalstürmer war im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:1) am Samstag früh ausgewechselt worden. "Er bekommt jetzt eine Woche komplette Ruhe, am Samstag wird es dann eine finale Diagnose geben", berichtete Terzic: "Wir gehen davon aus, dass er uns in den kommenden zwei bis drei Wochen definitiv nicht zur Verfügung steht." Das betrifft somit auch das Ligaspiel gegen den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen am Sonntag und das "Endspiel" um die erneute Champions-League-Teilnahme bei RB Leipzig.

Gegen Atletico kann nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche zumindest Jadon Sancho spielen. "Er ist gesund", sagte Terzic - in Gladbach war der junge Engländer wegen Magen-Darm-Problemen ausgefallen. Jamie Bynoe-Gittens klagte zudem über Rückenprobleme, er fühlt sich laut Terzic "aber schon wieder besser".

Starken Rückenwind erhofft sich der BVB im Kampf um den ersten Halbfinaleinzug in der Königsklasse seit elf Jahren von der größten Stehtribüne der Welt. "Die Fans wissen: Sie sind eine Riesenchance für uns, über unsere Leistungsgrenze zu gehen", betonte Brandt. Terzic nannte die Gelbe Wand der Südtribüne "einen der schönsten Orte der Fußball-Welt", es benötige am Dienstag "Helden in schwarz-gelb".