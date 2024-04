BVB: Jubiläum fur Hummels - Nmecha für Brandt

Anzeige

Mats Hummels absolviert sein 500. Pflichtspiel für Borussia Dortmund. Der Routinier gehört zur Startaufstellung von Trainer Edin Terzic für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Abend (21.00 Uhr/DAZN) bei Atletico Madrid im ausverkauften Estadio Metropolitano.

Kapitän Emre Can kann nach leichter Erkrankung ebenfalls spielen, überraschend startet zudem Felix Nmecha für Julian Brandt. Top-Angreifer Donyell Malen war wegen eines Infekts in Dortmund geblieben. Das Rückspiel findet am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) statt.