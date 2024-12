Nuri Sahin war nach der Champions-League-Niederlage gegen den FC Barcelona bedient. Eine Aussage von Michael Ballack kam beim BVB-Coach nicht gut an.

Borussia Dortmund erlebte am vergangenen Mittwoch einen gebrauchten Abend bei der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona.

Denn neben der - trotz ordentlicher Leistung - bitteren Pleite musste der BVB auch noch den späten Ausfall von Verteidiger Nico Schlotterbeck hinnehmen.

Der DFB-Star ist böse umgeknickt, es droht wohl eine längere Pause. Eine Diagnose gibt es noch nicht. Und obwohl noch nicht klar ist, wie lange Schlotterbeck den Schwarz-Gelben fehlen wird, hat sich Michael Ballack bereits dazu geäußert, was der BVB nun tun sollte.

Ob Dortmund auf der Innenverteidigerposition im Winter nachlegen muss? "Ich denke schon", sagte Ballack nach Abpfiff bei "DAZN". "Da sollte Dortmund genauer hinschauen und das werden sie auch."

Schließlich sind zurzeit neben Schlotterbeck auch Niklas Süle und Waldemar Anton verletzt.

Ballacks Aussage kam bei Nuri Sahin allerdings nicht gut an. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf angesprochen sagte Sahin: "Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Fakt ist, wir wissen noch nicht, was bei Schlotterbeck ist. Wir wissen, dass Niklas Süle lange ausfallen wird. Wir wissen auch, dass wir auf der Innenverteidigerposition gerade nicht auf Rosen gebettet sind. Trotzdem würde ich die Diagnose abwarten."