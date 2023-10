Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So geht der BVB in die Partie.

Der BVB trifft am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf den AC Milan. Wer überträgt das Spiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Und so die AC Mailand.

Kapitän Emre Can kehrt in die Startelf des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund zurück. Trainer Edin Terzic setzt gegen die AC Mailand wieder auf den Nationalspieler. Can kam zuletzt bei den Ligasiegen gegen den VfL Wolfsburg und bei der TSG Hoffenheim als Einwechselspieler nur zu Kurzeinsätzen.

Bei den Gästen stehen Nationalspieler Malick Thiaw und der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic in der Anfangsformation. Der BVB war mit einer Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) in die Königsklasse gestartet.