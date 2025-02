BVB will mit Fleiß und Geduld aus der Krise

Aus Sicht von Niko Kovac führen Borussia Dortmund nur harte Arbeit und Geduld aus der momentanen Krise. "Wenn man in der Situation ist, in der wir uns befinden, Tabellenplatz elf, dann muss man in Spielen oftmals mehr investieren", sagte der Trainer im Sky-Interview vor dem Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video): "Das ist der springende Punkt, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Als ehemaliger Fußballer weiß ich das."

Mit Erfolgen kehre eine gewisse Selbstverständlichkeit zurück: "Wenn man oben ist, dann läuft vieles einfacher. Dann rollen Bälle rein, die vielleicht, wenn man Elfter ist, nicht rein rollen."

Fußball sei "Kopfsache", betonte Kovac: "Das ist klar, wenn man keine Erfolgserlebnisse hat, fängt der Kopf an zu denken. Das ist hinderlich." Ausreden lässt der Kroate nicht gelten: "Das müssen wir schaffen, trotz der Belastung, die wir haben. Dass wir so schnell wie möglich die Punkte holen und in der Bundesliga, aber auch in der Champions League die Siege einfahren."

Damit das gelingt, forderte Sportdirektor Sebastian Kehl eine Leistungssteigerung von der gesamten Mannschaft. "Die Erwartungshaltung ist klar: Alle müssen besser werden", sagte Kehl. "Jeder einzelne" müsse "alles dafür tun, wieder bessere Leistungen zu bringen." Es sei "wichtig, dass sich jeder in eine richtig gute Verfassung bringt. Denn ich glaube weiterhin, dass da mehr drinsteckt."

Gerade im Mittelfeldzentrum, das durch die erfahrenen Julian Brandt, Marcel Sabitzer und Pascal Groß besetzt ist, hat der BVB derzeit Probleme. Aber auch die offensiven Außenspieler Karim Adeyemi und Jamie Gittens spielen zu oft unauffällig. Bei der Champions-League-Generalprobe gegen den VfB Stuttgart (1:2) fehlte es an Durchschlagkraft und Entschlossenheit.

Es sei "richtig, dass der eine oder andere nicht dauerhaft dieses Level abruft", sagte Kehl. In der Bundesliga ist der BVB Elfter mit sieben Punkten Rückstand auf RB Leipzig, das auf dem letzten Champions-League-Rang liegt.