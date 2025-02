Der FC Bayern trifft in den Playoffs der Champions League auf Celtic Glasgow. So verfolgt ihr das Hinspiel heute live im TV, Stream und Ticker.

+++ Update 12. Februar 19:50: Aufstellungen sind da! +++

Die Aufstellungen sind da. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow auf Leon Goretzka. Der 30-Jährige spielt im "Paradise" vor der Abwehr neben Joshua Kimmich. Aleksandar Pavlovic sitzt im Gegensatz zum 3:0 gegen Bremen erst einmal auf der Bank.

Insgesamt nimmt Kompany vier Änderungen in seiner Startelf vor. Eric Dier rückt in der Innenverteidigung für Min-Jae Kim, Konrad Laimer für Sacha Boey als Rechtsverteidiger und Leroy Sané in der Offensive für Kingsley Coman ins Team des Rekordmeisters.

Als Ersatz steht der zuletzt erkrankte Serge Gnabry wieder zur Verfügung. Hiroki Ito gehört zudem erstmals in einem Pflichtspiel dem Bayern-Kader an. Der Japaner war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart für 23,5 Millionen Euro nach München gewechselt, brach sich im Juli in der Vorbereitung jedoch den Mittelfuß und fiel seitdem aus.

Neuer – Laimer, Upamecano, Dier, Guerreiro – Kimmich, Musiala, Goretzka – Olise, Kane, Sané