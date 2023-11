Vor dem vorletzten Spieltag stehen bereits sechs von 16 Teilnehmern des Achtelfinals fest - darunter die deutschen Vertreter FC Bayern und RB Leipzig. Für den deutschen Rekordmeister ist es die 16. Achtelfinalteilnahme in Folge.

Wann und wo findet die Auslosung des CL-Achtelfinals statt?

Die Auslosung des Achtelfinals findet am 18. Dezember 2023 in Nyon (Schweiz) statt. Eine Uhrzeit ist bisher noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren begann die Auslosung stets um 12 Uhr.