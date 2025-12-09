Champions League: Barca mit voller Offensivwucht gegen SGE

Der deutsche Trainer Hansi Flick setzt beim Champions-League-Duell des FC Barcelona mit Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) auf seine Topspieler. In der Offensive bietet der 60-Jährige mit Raphinha als Kapitän, Jungstar Lamine Yamal und dem ehemaligen Bundesligastürmer Robert Lewandowski drei Weltstars auf.

Im Tor steht wie erwartet Joan Garcia, Rückkehrer Marc-André ter Stegen sitzt wie bereits von Flick angekündigt nach seiner überstandenen Rückenverletzung erstmals in dieser Saison wieder auf der Bank. Mit Wojciech Szczesny steht allerdings noch ein weiterer Ersatzkeeper im Kader.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stärkt seinen Kader derweil in der Offensive. Für den verletzten Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) nominierte er Stürmer Jessic Ngankam kurzfristig für die Königsklasse nach. Auch Nationalspieler Jonathan Burkardt fehlt der SGE noch im Angriff. Gegen Barca beginnt Ansgar Knauff in der Spitze.