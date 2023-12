Champions League: Bayern gegen Lazio, BVB fordert PSV

Anzeige

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auf dem erhofften Weg ins Champions-League-Endspiel im Achtelfinale Lazio Rom ausschalten. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Vize-Meister Borussia Dortmund bekommt es mit der PSV Eindhoven zu tun, DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig tritt gegen Real Madrid an. Bayern und der BVB haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht.

Die Hinspiele werden am 13./14. sowie 20./21. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 5./6 sowie 12./13. März. Pro Spieltag stehen zwei Achtelfinals auf dem Plan.