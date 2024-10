Champions League: Die Trikots der deutschen Teams 2024/25

Die Königsklasse zeigt sich ab der Saison 2024/25 in einem neuen Modus. Statt der Gruppenphase gibt es eine Ligaphase. Deutschland greift mit gleich fünf Teams in der neu geschaffenen Ligaphase an. ran zeigt die Trikots der Bundesligisten für die Champions-League-Saison 2024/25.