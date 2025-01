Champions League: Die möglichen Gegner der deutschen Klubs in Playoffs und CL-Achtelfinale

Am 8. Spieltag fielen in der Champions League alle Entscheidungen für die K.o.-Phase. ran erklärt, was ihr jetzt über die möglichen Gegner der Deutschen sowie die anstehenden Runden wissen müsst. Aufgrund der zu dieser Saison in Kraft getretenen Reform ging die Champions League ungewöhnlicherweise erst im Januar in die entscheidende Phase der Vorrunde. Die beiden letzten Spieltage der neuen Ligaphase sind nun ausgetragen worden. ran wirft nach dem 8. Spieltag einen Blick auf die Tabellenkonstellation und zeigt, ob und wie es für die deutschen Teilnehmer weitergeht.

Champions League: Wann stehen die Gegner der deutschen Teams fest? Die Playoffs zur Champions League werden am Freitag, 31. Januar, ab 12 Uhr im schweizerischen Nyon ausgelost. Dann wissen Dortmund und der FC Bayern, wer in den Playoffs wartet. Die Ziehung der Achtelfinal-Paarungen findet dann am 21. Februar statt.

Bayer Leverkusen Die Werkself hätte sich mit einem Sieg bei Atletico Madrid schon vorzeitig direkt für das Achtelfinale qualifizieren können, wenn die anderen Ergebnisse mitgeholfen hätten. Das hat der deutsche Meister zum Abschluss der Ligaphase quasi nachgeholt. Durch einen Heimsieg gegen Sparta Prag landete Leverkusen auf Platz 6 und steigt damit direkt ins Achtelfinale ein.

Champions League: Die möglichen Achtelfinal-Gegner von Bayer Leverkusen Real Madrid (11.)

FC Bayern München (12.)

Celtic Glasgow (21.)

Manchester City (22.) Der endgültige Gegner wird aus einem Topf mit nur zwei Mannschaften - den Siegern der entsprechenden Zwischenrunden-Paarungen - gelost. Dabei drohen richtig dicke Bretter, sowohl der FCB als auch Real und ManCity gehörten vor der der Saison zum Kreis der Top-Favoriten oder tun das noch immer. Angesichts der anderen Teams hofft man im Rheinland wohl auf ein Weiterkommen von Celtic und das entsprechende Losglück.

Was sagen die Bayer-Verantwortlichen? "Ziel Nummer eins erreicht. Wir haben in eine super Gruppenphase in der Champions League gespielt", so Granit Xhaka bei "DAZN". Trainer Xabi Alonso war "sehr zufrieden" und sprach auf der Pressekonferenz von einer "erwachsenen Leistung" gegen Prag: "Und jetzt müssen wir warten."

Borussia Dortmund Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase zuhause mit 3:1 gegen Schachtar Donezk gewonnen und beendet diese damit auf Rang 10. Für den BVB heißt das, direkt in der ersten K.o-Runde der Königsklasse einsteigen zu müssen.

Champions League: Die möglichen Gegner des BVB in Playoffs und Achtelfinale Playoffs: Sporting Lissabon (23.)

FC Brügge (24.) Achtelfinale: OSC Lille (7.)

Aston Villa (8.) In die Playoffs geht der BVB als Zehnplatzierter der Ligaphase als klarer Favorit. Sporting blieb hinter den Erwartungen zurück, gegen Brügge setzte man sich schon zum Auftakt in die CL-Saison deutlich mit 3:0 durch. Im Achtelfinale würden zwei vom Namen eher machbare Teams warten, die aber keinesfalls zu unterschätzen sind. Aston Villa setzte sich beispielsweise gegen den FC Bayern durch, Lille wies unter anderem Real Madrid (1:0) und Atletico Madrid (3:1) in die Schranken.

Was sagen die Dortmund-Verantwortlichen? "Der erste Sieg im Jahr 2025 fühlt sich gut an. Aber es war auch schon gegen Bremen gut. Diese beiden Spiele haben gezeigt, wie wir es angehen müssen: mit Leidenschaft, mit Kampf, mit Willen. Heute haben wir dazu noch gut Fußball gespielt. Wir wären gerne direkt ins Achtelfinale eingezogen. Jetzt nehmen wir die Herausforderung über die Playoffs an.", so Geschäftsführer Sebastian Kehl nach dem Sieg gegen Donezk.

FC Bayern München Auch die Bayern haben den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst, der deutsche Rekordmeister wurde trotz des 3:1-Heimsieges gegen Slovan Bratislava mit 15 Punkten direkt hinter dem BVB und Real Madrid nur Zwölfter.

Champions League: Die möglichen Gegner der Bayern in Playoffs und Achtelfinale Playoffs: Manchester City (21.)

Celtic Glasgow (22.) Achtelfinale: Atletico Madrid (5.)

Bayer Leverkusen (6.) In den Playoffs könnte es direkt zu einem Kracher kommen, dem FCB droht ein Duell mit Manchester City. Alternativ würde Celtic warten. Gegen die Schotten wären die Münchner klarer Favorit. Auch gegen ManCity stünden die Chancen des deutschen Rekordmeisters aufgrund dessen schwacher Saison nicht schlecht, wenngleich ein Team mit einer solchen individuellen Qualität niemals abgeschrieben werden darf. Im Achtelfinale würde es dann entweder gegen die "Werkself" oder gegen Atletico gehen. Leverkusen kennt man natürlich bestens, konnte in der laufenden Saison aber in zwei Spielen noch nicht gewinnen (1:1 in der Bundesliga, 0:1 im DFB-Pokal). Atletico präsentiert sich in dieser Spielzeit sehr stabil, befindet sich mitten im Rennen um die Meisterschaft und gehört schon seit Jahren zu den am ekligsten zu bespielenden Mannschaften Europas.

Was sagen die Bayern-Verantwortlichen? "Bei City wissen wir alle, welche Qualitäten diese Mannschaft hat. Celtic wäre als Auswärtsspiel auch sehr besonders. Wir müssen diese Energie wieder umsetzen, dass wir heiß sind auf diese Playoff-Spiele", so Trainer Vincent Kompany nach der Partie. Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Jetzt stellen wir uns der Situation. Es wird ein spannender Februar, aber wenn du was erreichen willst, musst du die Aufgaben auch annehmen, wie sie kommen.“

VfB Stuttgart Die Schwaben haben am abschließenden Spieltag der Ligaphase einen Platz in der K.o-Phase verspielt. Auf Platz 24 in den Spieltag gestartet, rutschte der VfB durch die 1:4-Pleite zu Hause gegen Paris St. Germain auf Rang 26 ab. Damit ist die internationale Saison für die Elf von Coach Sebastian Hoeneß zu Ende.

RB Leipzig Die Sachsen gehören zu den Teams, die schon vorzeitig ausgeschieden waren. Für sie ging es in den verbleibenden Spielen nur noch ums Prestige und die auch nicht zu verachtenden Siegprämien.

Champions League: Diese Teams stehen im Achtelfinale Die Top-8 der Champions League ziehen direkt in das Achtelfinale ein. Dies sind folgende Teams: FC Liverpool (21 Punkte)

FC Barcelona (19 Punkte)

FC Arsenal (19 Punkte)

Inter Mailand (19 Punkte)

Atletico Madrid (18 Punkte)

Bayer Leverkusen (16 Punkte)

OSC Lille (16 Punkte)

Aston Villa (16 Punkte)

Champions League: Diese Teams stehen in den K.o.-Playoffs Atalanta Bergamo (15 Punkte)

Borussia Dortmund (15 Punkte)

Real Madrid (15 Punkte)

FC Bayern München (15 Punkte)

AC Mailand (15 Punkte)

PSV EIndhoven (14 Punkte)

Paris St. Germain (13 Punkte)

Benfica Lissabon (13 Punkte)

AS Monaco (13 Punkte)

Stade Brest (13 Punkte)

Feyenoord Rotterdam (13 Punkte)

Juventus Turin (12 Punkte)

Celtic Glasgow (12 Punkte)

Manchester City (11 Punkte)

Sporting Lissabon (11 Punkte)

FC Brügge (11 Punkte) Die Tabelle der Champions League Um in die K.o.-Playoffs einzuziehen, mussten die Teams nach acht Spieltagen auf den Plätzen 9 bis 24 stehen.