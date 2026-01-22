- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Champions League - FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt: Die Szenarien der Bundesliga-Klubs vor dem 8. Spieltag

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 15:13 Uhr
  • Dominik Hager

In der Champions League sind sieben von acht Spieltagen absolviert. Während die Ausgangslage der Bayern und von Frankfurt klar ist, befinden sich der BVB und Leverkusen mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Wir zeigen die möglichen Szenarien auf.

von Dominik Hager

Mit Ruhm haben sich die Bundesliga-Klubs am siebten Spieltag der Champions-League-Ligaphase definitiv nicht bekleckert. Zwar konnte der FC Bayern wie gewohnt gewinnen und seinen zweiten Platz festigen, jedoch verloren Dortmund, Leverkusen und Frankfurt allesamt.

Damit haben sich die Ausgangspositionen des Trios vor dem letzten Spieltag nochmals verschlechtert. Wir sehen uns die Situation der vier deutschen Klubs genauer an.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

FC Bayern sicher im CL-Achtelfinale

Tabellenplatz: 2
Punkte: 18 (+13 Tore)
Letzter Gegner: PSV Eindhoven (A)

Der FC Bayern ist mit 18 Zählern aus sieben Spielen Tabellen-Zweiter und kann maximal noch zwei Ränge verlieren. Real Madrid und der FC Liverpool kommen beide auf 15 Punkte.

Real hat ein Torverhältnis von +11 und könnte relativ einfach vorbeiziehen, wenn Bayern verliert. Die Königlichen spielen noch bei Benfica Lissabon.

Die Reds kommen allerdings nur auf ein Torverhältnis von +6, weshalb es schon einen deutlichen Sieg gegen Qarabag und eine klare Pleite der Bayern benötigen würde - eine extrem unwahrscheinliche Kombination.

Der FCB könnte theoretisch auch noch auf den ersten Platz nach vorne rücken. Dafür müssten die Gunners aber zu Hause gegen Kairat verlieren und zudem fünf Tore Vorsprung auf die Bayern einbüßen.

Sollte der FC Bayern unter den besten beiden Teams bleiben, würde er die Playoffs überspringen und im Achtelfinale entweder gegen 15., 16., 17. oder 18. aus der Ligaphase spielen.

Aktuell belegen Juve, Dortmund, Galatasaray und Qarabag die besagten Plätze. Es könnten aber auch noch Kracher-Lose wie Manchester City oder Atlético drohen, sollten diese am letzten Spieltag verlieren.

Grundsätzlich ist der FC Bayern schon sicher in den Top 8 und damit fürs Achtelfinale qualifiziert

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Die Tabelle der Ligaphase

  • Champions League live: Alle Infos zu TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Borussia Dortmund hofft noch auf Top 8

Tabellenplatz: 16
Punkte: 11 (+4 Tore)
Letzter Gegner: Inter Mailand (H)

Der BVB befindet sich als Tabellen-16. genau im Mittelfeld der Tabelle. Demnach wäre der Einzug in die Playoffs das einzig realistische Szenario.

Rechnerisch bestände die Möglichkeit, dass Dortmund im Falle eines Sieges noch auf Platz fünf nach vorne springt. Der BVB könnte Tottenham (14), PSG (13), Newcastle (13), Chelsea (13), Barcelona (13), Sporting Lissabon (13), Manchester City (13), Atalanta (13), Inter (12) und Juve (12) überholen.

Am einfachsten wäre es für den BVB, Inter Mailand zu überflügeln. Die Italiener sind schließlich der letzte Gegner. Die Borussen müssten aber noch an sieben weiteren Teams vorbei.

Werfen wir einen Blick auf die Duelle der weiteren Klubs, an denen der BVB noch vorbeiziehen könnte:

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham (Tottenham muss verlieren und Dortmund drei Tore aufholen)

PSG vs. Newcastle (der Verlierer kann von Dortmund überholt werden, bei einem Remis muss Dortmund mit mindestens sechs Toren Abstand gewinnen, da beide ein Torverhältnis von + 10 haben)

Neapel vs. Chelsea (Chelsea muss verlieren oder Remis spielen und Dortmund bei einem Chelsea-Remis mit zwei Toren Vorsprung gewinnen)

Barcelona vs. Kopenhagen (Barcelona muss verlieren oder Remis spielen)

Athletic Bilbao vs. Sporting Lissabon (Sporting muss verlieren oder Remis spielen)

Manchester City vs. Galatasaray (Manchester City muss verlieren oder Remis spielen)

Atalanta vs. Saint-Gilloise (Atalanta muss verlieren oder Remis spielen)

AS Monaco vs. Juventus Turin (Juventus Turin muss verlieren oder Remis spielen)

Bedenkt man, dass die Top 4 unerreichbar sind und durch das Duell PSG vs. Newcastle zu 99 Prozent einer der beiden Teams vor Dortmund bleibt, dürften sich maximal noch drei weitere Teams dazugesellen.

Eine konkrete Gefahr, dass Dortmund aus den Playoff-Rängen fliegt, ist praktisch nicht vorhanden. Neapel und Kopenhagen auf den Rängen 25 und 26 hätten eine rechnerische Chance, jedoch vor ihren Duellen mit Chelsea und Barcelona drei Punkte Rückstand und Torverhältnisse von -5 und -6.

Ganz rausfliegen wird der BVB demnach nicht mehr.

Im Endeffekt wäre es aber viel wert, wenn Dortmund einfach noch um ein paar Plätze klettern kann. Landet man zwischen Platz 15 und 18, würde nach einer erfolgreichen Playoff-Teilnahme im Achtelfinale der Tabellen-Erste- oder Zweite aus der Ligaphase warten.

Zudem wäre auch der Playoff-Gegner tendenziell leichter, wenn man ein wenig nach oben klettert.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

- Anzeige -

Bayer 04 Leverkusen zittert um die Playoffs

Tabellenplatz: 20
Punkte: 9 (-4 Tore)
Letzter Gegner: Villarreal (H)

Der Sprung unter die Top 8 ist für Leverkusen nicht mehr möglich. Das Verpassen der Playoffs sehr wohl. Leverkusen ist fix mit dabei, wenn sie das Heimspiel gegen Villarreal gewinnen.

Im Falle eines Remis, könnte die Werkself noch von Monaco (9 Punkte), PSV (8), Bilbao (8), Piräus (8), Neapel (8), Kopenhagen (8) und Brügge (7) überholt werden. Vier Teams dürften vorbei ziehen, bei einem fünften, wäre Leverkusen raus.

Wir sehen uns die Duelle der direkten Leverkusen-Verfolger an:

Monaco vs. Juventus 
Eindhoven vs. Bayern 
Bilbao vs. Sporting
Ajax vs. Piräus
Neapel vs. Chelsea
Barcelona vs. Kopenhagen
Brügge vs. Marseille

Spielt Leverkusen Remis müssen alle besagten Klubs gewinnen um vorbeizuziehen. Verliert Leverkusen, reicht Monaco, Eindhoven und Bilbao definitiv ein Remis, um vorbeizuziehen.

Piräus und Neapel wären bei einem Remis nur sicher vorbei, wenn Leverkusen mit zwei Toren Vorsprung verliert. Kopenhagen wäre sicher vorbei, wenn Bayer 04 mit drei Toren Differenz unterliegt. Brügge muss definitiv gewinnen.

Sollte Leverkusen verlieren, könnten aber nicht nur die besagten Teams vorbeiziehen, sondern mit Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Saint-Gilloise und Ajax fünf weitere Teams dazu kommen.

Die Duelle der besagten Teams:

Atletico vs. Bodo/Glimt
Benfica vs. Real Madrid
Pafos - Slavia Prag
Saint-Gilloise - Atalanta
Ajax - Piräus

Realistisch betrachtet hat am ehesten Pafos (-6 Tore) noch eine Chance. Die Tordifferenzen von Sain-Gilloise (-10) und Ajax (-12) dürften zu schlecht sein. Bodo/Glimt und Benfica würden einfache Siege reichen, jedoch haben es die Gegner eben in sich.

Bei einem eigenenSieg könnte Leverkusen noch vor bis auf Platz 14 springen, wobei realistisch betrachtet, eher ein 16. oder 17. Rang noch möglich wäre.

- Anzeige -

Eintracht Frankfurt

Tabellenplatz: 33
Punkte: 4 (-9 Tore)
Letzter Gegner: Tottenham Hotspur (H)

Nach der 2:3-Pleite bei Qarabag ist schon jetzt klar, dass die SGE aus der Champions League ausgeschieden ist. Der 24. Platz ist schließlich vier Punkte entfernt. Maximal könnten die Hessen noch vor auf Platz 27 springen.

- Anzeige -

Champions League: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

- Anzeige -
Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Arsenal FCArsenal FCArsenalARS770020:21821
2Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB760120:71318
3Real MadridReal MadridReal MadridRMA750219:81115
4Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV750214:8615
5Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT742115:7814
6Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG741220:101013
7Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW741216:61013
8Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE741214:8613
9FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR741218:13513
10Sporting CPSporting CPSporting CPSCP741214:9513
11Manchester CityManchester CityMan CityMCI741213:9413
12Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM741216:13313
13AtalantaAtalantaAtalantaATA741210:9113
14Inter MailandInter MailandInterINT740313:7612
15Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV733114:10412
16Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB732219:15411
17GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL73139:9010
18Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR731313:15-210
19Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM730411:1109
20Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB04723210:14-49
21AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON72328:14-69
22PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV722315:1418
23Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH72237:11-48
24Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY72238:13-58
25SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC72237:12-58
26FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK722311:17-68
27FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU721412:17-57
28FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD713312:14-26
29SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB72056:10-46
30Pafos FCPafos FCPafos FCPAF71334:10-66
31Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG72057:17-106
32Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA72057:19-126
33Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE711510:19-94
34Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP70344:15-113
35Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL70165:15-101
36FK KairatFK KairatFK KairatKAI70165:19-141
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Mehr News und Videos zur Champions League
2248841469
News

Champions League 2025/26: Auslosung der Playoffs live – Alle Infos in der Übersicht

  • 28.01.2026
  • 16:13 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: Wer schafft es in die K.o.-Phase?

  • 28.01.2026
  • 16:10 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights heute live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 28.01.2026
  • 16:08 Uhr
imago images 1071583391
News

PSV Eindhoven vs. FC Bayern heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Stream?

  • 28.01.2026
  • 16:07 Uhr
imago images 1071516748
News

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Stream?

  • 28.01.2026
  • 16:07 Uhr
imago images 1071509870
News

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Stream?

  • 28.01.2026
  • 16:06 Uhr
2251265635
News

Darum sind heute 18 CL-Spiele gleichzeitig - aber keines bei Prime

  • 28.01.2026
  • 15:34 Uhr
imago images 1070587137
News

Brisantes Wiedersehen: Ex-Bayer startet bei PSV durch

  • 28.01.2026
  • 13:04 Uhr
FC Bayern München v FC Augsburg - Bundesliga
News

Power Ranking: Bayern verliert Platz 1, BVB pirscht sich an

  • 28.01.2026
  • 12:58 Uhr
Carro FC Bayern
News

Bayern-Dominanz? "Spannende Liga wäre besser"

  • 28.01.2026
  • 12:56 Uhr