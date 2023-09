FC Bayern München: Thomas Tuchel sieht "paradoxen" Auftakt gegen Manchester United

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Hat nach 45 Minuten nur acht Ballkontakte, was bezeichnend ist für seinen Auftritt. United findet ihn kaum und so läuft das Spiel meist an ihm vorbei. Trotzdem da, als er zu Beginn der zweiten Hälfte etwas glücklich das 1:2 erzielt. ran-Note: 3. © 2023 Getty Images