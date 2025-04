Auch Kingsley Coman wird nicht rechtzeitig fit, er verpasste das Absschlusstraining am Montag.

Am Dienstagabend ( ab 21 Uhr im Liveticker ) steht das Viertelfinal-Hinspiel gegen die Italiener zu Hause in München auf dem Programm.

Auf dem Weg in ein mögliches Finale der Champions League in der heimischen Allianz Arena muss der FC Bayern mit Inter Mailand ein echtes Schwergewicht aus dem Weg räumen.

Der FC Bayern will im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand einen entscheidenden Schritt in Richtung "Finale Dahoam" machen. ran versorgt euch vor dem Anpfiff des Champions-League-Krachers mit den wichtigsten Infos im Live-Ticker.

Der Part der Pressenkonferenz mit Laimer ist nun zu Ende, in Kürze wird Bayern-Coach Vincent Kompany das Podium betreten.

"Einer der größten Spieler, den es gibt", sagte der Österreicher am Montag auf der Pressekonferenz über Müller, der am Saisonende den Rekordmeister verlassen wird. "Ich möchte die nächsten Wochen mit ihm einfach noch genießen", ergänzte Laimer.

Angesprochen auf Thomas Müller meinte Laimer, dass "er immer für einen magischen Moment sorgen kann. Ich würde mich für jeden einzelnen Spieler freuen, wenn er diesen einen Moment hat, um uns in diesem Duell gegen Inter zu helfen".

"Wir treffen auf einen sehr guten Gegner morgen. Gegen so eine Mannschaft zu spielen, das macht Spaß. Dass sie sehr viel Qualität haben, ist klar. Wir müssen nach unseren Ausfällen nun enger zusammenrücken und das auffangen. Wir haben immer noch Qualität, um das Spiel zu gewinnen", sagte Laimer.

Am Montag ab 16 Uhr gibt es die obligatorische Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Inter mit Trainer Vincent Kompany. Zudem wird Konrad Laimer auch bei der PK vor Ort sein.

Dennoch ist nicht zu erwarten, dass einer der gefährdeten Akteuren in den Zweikämpfen ein wenig zurückzieht. Dafür ist schon das Hinspiel zu wichtig. Beide Teams müssen darauf hoffen, dass die Karten bei Schiedsrichter Sandro Schärer nicht zu locker sitzen.

Mit Kingsley Coman - der laut "Sky"-Informationen für das Hinspiel ausfallen wird - Serge Gnabry, Leon Goretzka , Konrad Laimer und Leroy Sané gehen gleich fünf Münchner vorbelastet ins Hinspiel, weil sie bereits zwei Gelbe Karten im laufenden Wettbewerb gesehen haben. Mit einer weiteren Verwarnung wären sie für das Rückspiel im San Siro am kommenden Mittwoch (16. April) gesperrt.

Angesichts der Verletzungen von Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Jamal Musiala ist die Münchner Personalsituation ohnehin schon bedenklich. Am Dienstagabend könnte sich die Lage in Bezug auf das Rückspiel aber noch weiter verschärfen.

+++ Update: 7. April, 14:30 Uhr: Schweizer "Rebell" leitet FC Bayern gegen Inter +++

Der Schweizer Sandro Schärer ist von der UEFA mit der Leitung des Viertelfinal-Hinspiels zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand beauftragt worden. Der 36-Jährige aus Buttikon im Kanton Schwyz ist bereits seit 2015 FIFA-Schiedsrichter. Vor seiner Karriere als professioneller Unparteiischer arbeitete Schärer nach einem Studium für Sport und Geographie als Aushilfslehrer und Skilehrer.

Schärer spielte einst selbst Fußball, er galt dabei als "Rebell" auf dem Platz, wie der "Tagesanzeiger" über ihn schrieb. Er habe sich regelmäßig echauffiert, oft reklamiert und "glaubte, den Spielleiter belehren zu müssen". Schärer selbst sagte über sich: "Ich war ein Schwieriger, ganz schlimm." Dabei habe er aber immer das Gefühl gehabt, er "könne und müsse dem Schiri helfen". Sein Vater überzeugte Schärer schließlich, selbst Schiedsrichter zu werden.

In der Champions League pfiff Schärer bislang vier Spiele, allesamt in dieser Saison - und drei mit deutscher Beteiligung: In der Ligaphase die Begegnungen zwischen Bayer Leverkusen und der AC Mailand (1:0) sowie RB Leipzig gegen FC Liverpool (0:1), im Achtelfinale dann das 2:1 von Borussia Dortmund beim OSC Lille.

Darüber hinaus leitete er vor der Saison das UEFA-Supercup-Finale zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo sowie zwei Spiele bei der EM 2024 in Deutschland.