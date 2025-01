Nach dem Sahin-Aus: Die BVB-Trainer mit dem besten Punkteschnitt

Es kriselt in Dortmund. Nuri Sahin verlor nach der Pleite in Bologna nun endgültig das Vertrauen und musste nach nur wenigen Monaten als BVB-Cheftrainer gehen. Doch wie schneidet er im Vergleich zu anderen BVB-Trainern ab? ran zeigt alle BVB-Trainer seit 1990 mit dem jeweiligen Punkteschnitt bei mindestens 20 Partien an der Seitenlinie. (Stand: 22.01.2025)