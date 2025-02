Champions League Playoffs - FC Bayern im Glück, BVB trifft auf Sporting - Spiele terminiert

Am Freitagmittag fand in Nyon die Auslosung der Paarungen für die Playoffs der Champions League statt. Der FC Bayern München hatte dabei Glück und konnte Manchester City umgehen. Jetzt sind die Spiele gegen Celtic genau terminiert worden.

Bayern München bleibt in der Champions League das brisante Wiedersehen mit Pep Guardiola erspart. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wurde am Freitag für die Play-offs um den Achtelfinal-Einzug gegen Celtic Glasgow gelost. Die andere Option wäre Manchester City gewesen. Borussia Dortmund trifft auf Sporting Lissabon.

Mittlerweile haben beide deutsche Klubs auch die genauen Termine ihrer jeweiligen Spiele bekanntgegeben. Die Bayern treten am Mittwoch, den 12. Februar in Glasgow an. Das Rückspiel bestreiten sie in der heimischen Arena am Dienstag, den 18. Februar. Der BVB spielt am 11. Februar in Lissabon, am 19. Februar lädt er die Portugiesen zum Rückspiel.

"Ich kenne Celtic sehr lange", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany vorab. "Das ist eine besondere Atmosphäre dort. Sie haben in diesem Wettbewerb eine große Tradition."

Die Play-offs werden am 11./12. bzw. 18./19. Februar gespielt, als gesetzte Teams haben Bayern und der BVB im Rückspiel Heimrecht.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hatte sich direkt für das Achtelfinale am 4./5. bzw. 11./12. März qualifiziert, einer der möglichen Gegner sind die Bayern.

Der VfB Stuttgart und RB Leipzig sind ausgeschieden.