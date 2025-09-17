Anzeige
Fußball

Champions League: PSG-Fans sorgen mit homophoben Gesängen für Eklat

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat seinen Auftakt in die Champions League zwar mit 4:0 (2:0) gegen Atalanta Bergamo gewonnen, die Partie im Parc des Princes wurde aber von homophoben Gesängen überschattet.

Der klare 4:0-Auftaktsieg des amtierenden Champions-League-Siegers Paris St. Germain gegen Atalanta Bergamo wurde von hässlichen Schmähgesängen überschattet.

Zuschauer auf der Tribüne Boulogne stimmten am Mittwochabend einen hasserfüllten Liedtext an, der von den Ultras in der Kurve Auteuil lautstark aufgegriffen und mit explizit homophoben Passagen gegen den Ligarivalen Olympique Marseille fortgeführt wurde.

PSG-Fans fallen nicht zum ersten Mal negativ auf

Schon in der vergangenen Saison hatte die französische Profifußballliga (LFP) den Hauptstadtklub für ähnliche Vorfälle bestraft und die Ultra-Tribüne Auteuil für ein Spiel geschlossen.

Kurz vor dem brisanten französischen Klassiker am Sonntag im Stade Vélodrome von Marseille könnten PSG nun erneut Sanktionen drohen.

