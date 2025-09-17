Fußball
Champions League: Stimmen zu FC Bayern vs. FC Chelsea - Manuel Neuer vergleicht FC Chelsea mit dem FC Augsburg
Die Bayern fahren einen souveränen 3:1-Champions-League-Auftaktsieg gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea ein. Harry Kane trifft erneut zweimal. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Am ersten Spieltag der Champions League empfing der FC Bayern München den FC Chelsea. Die Bayern feierten einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen den Klub-Weltmeister und bauten damit ihren Rekord aus, gewannen bereits zum 22. Mal ihr Auftaktspiel in der Champions League.
Die Bayern gingen durch ein Eigentor in Führung, ehe Harry Kane per selbst herausgeholtem Elfmeter auf 2:0 erhöhte. Danach wurde Chelsea stärker und verkürzte nach einem schnellen Konter durch Cole Palmer.
Doch der FCB ließ sich nicht beirren: Kane nutzte einen Fehler der Londoner Defensive und stellte den 3:1-Endstand her.
ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: DAZN)
Das Wichtigste in Kürze
Manuel Neuer über...
... das Spiel: Es hat mir sehr gut gefallen. Wir haben direkt einen Brocken erwischt und wussten, in welcher Form Chelsea ist. Umso wichtiger war es, dass wir unsere Spiele zuvor gewonnen und unser Momentum genutzt haben. Ich bin froh, dass wir unser Spiel so umsetzen konnten. Wenn du Spieler beim FC Bayern bist, willst du immer gewinnen. Unser größtes Ziel ist natürlich, die Champions League zu gewinnen. Besonders die Klub-WM hat uns als Mannschaft sehr gutgetan und gibt uns zusätzliches Selbstvertrauen.
... das Gegentor von Palmer: Beim Gegentor war das Duell mit Tah entscheidend. Er bleibt in der Mitte liegen, uns fehlt in der Situation ein Innenverteidiger, und Palmer hat seine Geschwindigkeit mit einem tollen Doppelpass ausgespielt. Gegen eine Mannschaft aus der Premier League ist das nie einfach. Chelsea hat ein bisschen so gespielt wie Augsburg in der Bundesliga – solche Erfahrungen kannst du für die Champions League ummünzen. Insgesamt waren wir die spielerisch bessere Mannschaft, haben den Ball gut laufen lassen und wichtige Akzente gesetzt.
... den Spirit in der Mannschaft: Wir reiten im Moment auf einer positiven Welle und wollen die so lange wie möglich halten. Das ist für uns enorm wichtig. Jetzt wartet ein schweres Auswärtsspiel in Hoffenheim, wo wir wieder voll gefordert sein werden.
... den 100. Sieg in der Champions League: Der 100. Sieg in der Champions League ist natürlich eine schöne Zahl. Aber am Ende sind die Erfolge der Mannschaft viel wichtiger als persönliche Statistiken.
Harry Kane über...
... das Spiel: "Ein tolles Ergebnis. Es war ein hartes Spiel, wir wussten vor dem Spiel, dass wir gegen den Klub-Weltmeister spielen würden und daher stark spielen müssten. Das haben wir von Anfang an gemacht, sind mit 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir zu schnell das Anschlusstor kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns die besseren Chancen erspielt und es tat gut, das 3:0 zu erzielen."
... seinen zweiten Treffer: "Wenn das andere Team den Ball hat, sind wir immer nur ein paar Sekunden davon entfernt, selbst eine Chance zu haben. Das hat man das gesamte Spiel über gesehen. Der Ball kam in einem guten Moment zu mir und ich habe gut abgeschlossen."
Konrad Laimer über...
... das Spiel: Es war ein sehr intensives Spiel, weil beide Teams eine sehr intensive Spielweise haben. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir hatten ein paar mehr Chancen und hätten das Spiel vielleicht früher etwas lockerer machen können. Aber Chelsea ist eine Mannschaft, die immer wieder zurückkommen kann. Deshalb war es wichtig, dass wir sehr konzentriert verteidigt haben.
... den weiteren Fahrplan: Unser Plan war es, unser Spiel auf den Platz zu bringen – das, was wir seit über einem Jahr praktizieren – und das auch gegen so einen starken Gegner durchzuziehen. Natürlich kann man immer noch besser werden. In der Bundesliga wollen wir uns ebenfalls stetig verbessern. Es macht großen Spaß, mit dieser Mannschaft Fußball zu spielen, und wir brauchen jeden einzelnen Spieler.
... Michael Olise: Es macht Spaß, mit ihm zu spielen. Er trifft so viele richtige Entscheidungen und ist ein sehr wichtiger Faktor für uns. Ein großartiger Spieler und ich hoffe, er macht so weiter.
Vincent Kompany über...
... die Leistung: Unsere Leistung war sehr, sehr gut. Es war ein intensives Spiel, das richtig Spaß gemacht hat. Wir haben nicht nur unsere Aufgaben erfüllt, sondern auch Spielfreude gezeigt
... Michael Olise: Man kann vielen Spielern helfen, aber er hat einfach dieses besondere Talent. Es macht Spaß, ihn als Coach zu begleiten. Wir haben Olise von Crystal Palace geholt und das, was er jetzt bei uns zeigt, beweist, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Er zeigt, dass er auch unter Druck gut spielen kann. Ein Topspieler zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er nur ein gutes Jahr spielt, sondern über zehn Jahre hinweg konstant auf höchstem Niveau Leistung bringt.
... Manuel Neuer: Er bleibt demütig und ist ein Vorbild für so viele junge Spieler. Die Jungs wissen, dass sie hart arbeiten müssen – und es macht vieles einfacher, wenn jemand wie Manuel Neuer dieses Vorbild lebt.
