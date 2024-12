Champions League - Tabelle nach dem 5. Spieltag: Wie würde die K.o.-Phase aktuell aussehen?

Die 5. Spieltag der Champions-League-Saison 2024/25 ist absolviert! Welche Teams wären nach jetzigem Stand raus? Wer stünde schon sicher im Achtelfinale? Wie die K.o.-Phase aktuell aussehen würde.

Die Champions League-Saison ist aktuell in vollem Gange, der fünfte Spieltag ist bereits absolviert.

Der FC Bayern erzielte gegen Paris Saint-Germain den dritten Sieg, Bayer Leverkusen feierte gegen RB Salzburg eine Gala.

Der VfB Stuttgart ging überraschend deutlich in Belgrad unter, während der BVB in Zagreb den vierten Sieg in der Gruppenphase feierte und dem direkten Achtelfinaleinzug einen Schritt näher kam.

Mit RB Leipzig ist ein Bundesliga-Klub nach fünf Spieltagen noch immer gänzlich ohne Punkt. Die "Roten Bullen" verloren auch ihr fünftes Spiel in dieser Saison mit 0:1 bei Inter Mailand und stehen fast schon vor dem Aus.

Wie aber würde die K.o.-Phase aussehen, wenn jetzt schon die Ligaphase vorbei wäre? ran hat aufgelistet, wer sicher im Achtelfinale stünde, wer in die Playoffs müsste und wer sich aus der CL verabschieden würde. Dafür wurde die offizielle Tabelle der UEFA herangezogen.