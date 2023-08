Denn die UEFA hat nach Beratungen mit der Europäischen Klubvereinigung (ECA) und dem Fan-Zusammenschluss "Football Supporters Europe" ihre Bestimmungen zu Eintrittspreisen für Auswärtsfans konkretisiert und diese im Juli in einem Rundschreiben an die Verbände verschickt.

Sie werden zukünftig zumindest bei manchen Auswärtsspielen in der Königsklasse für ihre Tickets nicht mehr ganz so viel bezahlen müssen wie bisher.

Bayern-Fans nach Spiel in Pilsen sauer

Damit würden sich Vorfälle wie beispielweise beim Auswärtsspiel der Bayern bei Viktoria Pilsen in der vergangenen Saison nicht wiederholen. Damals mussten die FCB-Fans 70 Euro für eine Karte bezahlen und waren entsprechend sauer.

"Die günstigste Tageskarte kostet 70 Euro, was einer Preissteigerung von 500 Prozent gegenüber dem üblichen Preisniveau von Viktoria Pilsen in der Liga entspricht", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Fan-Gruppen: "Es ist eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird."

Allerdings hält die UEFA an der Bestimmung fest, dass Tickets in der Champions League für Auswärtsfans maximal 70 Euro kosten dürfen.

Bei Spielen in Spanien oder England, wo die Ticketpreise auch in der Liga sehr hoch sind, werden die Auswärtsfans wohl auch weiterhin stark zur Kasse gebeten werden.