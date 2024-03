Champions League 2023/24 heute live: Achtelfinale im Livestream auf Amazon Prime Video

Anzeige

Auch in der Saison 2023/24 zeigt der Streamingdienst Amazon Prime Video wieder ausgewählte Spiele der Champions League live. Wann laufen welche Partien im Livestream?

Die Champions League geht in die heiße Phase! Nach der Gruppenphase, in der sich mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern und RB Leipzig drei deutsche Klubs für das Achtelfinale qualifizieren konnten, steht nun die K.o.-Runde an.

Der BVB bekommt es mit der PSV Eindhoven zu tun, im Rückspiel geht es um das Viertelfinale. Dort steht der FC Bayern nach dem 3:0-Sieg im Rückspiel gegen Lazio Rom bereits, die Sachsen mussten sich hingegen Real Madrid geschlagen geben und schieden aus.

Einen Großteil der Spiele könnt ihr bei DAZN im Pay-TV und Livestream verfolgen, ausgewählte Partien überträgt allerdings Amazon Prime Video. Welche das sind und wann diese stattfinden, hat ran zusammengefasst.

Ihr wollt keine Neuigkeiten zur Königsklasse verpassen? Checkt unsere Seite zur Champions League ab. Und falls ihr herausfinden wollt, welche Teams sich im Finale gegenüberstehen, tipp die Saison mit unserem CL-Rechner durch!