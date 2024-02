Anzeige Die Champions-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gange, die Gruppenphase ist vorüber. Nun wartet das Achtelfinale. Wie lauten die Paarungen? Wer überträgt live? Wann geht's in der K.o.-Runde weiter? Update, 21.02., 22:55 Uhr: Osimhen kontert Lewandowski - Galeno trifft in der letzten Sekunde Nachdem der FC Barcelona durch Robert Lewandowski in Führung ging, glichen die Neapolitaner durch Victor Osimhen aus. Weitere Highlights waren Mangelware. Für die Katalanen gilt es nun den Heimvorteil im Rückspiel zu nutzen. Mit einem 1:1 ist alles offen! Beim anderen Champions-League-Achtelfinale bescherte Galeno, in der letzten Minute der Nachspielzeit, mit einem Traumtor den 1:0-Sieg für Porto über Arsenal. Von einem verdienten Sieg zu sprechen, wäre in diesem Fall wohl übertrieben, jedoch auch nicht gänzlich falsch. Der FC Arsenal war über die komplette Spielzeit ungefährlich und kam zu keinen Großchancen. Nun müssen sich die Gunners in Rückspiel deutlich steigern, um in die nächste Runde einzuziehen.

Update, 21.02., 21:48 Uhr: 0:0-Unentschieden in beiden Begegnungen Eine mehr oder weniger ereignislose erste Halbzeit ist zu Ende. Beim Spiel des FC Barcelona gegen die SSC Neapel begannen die Katalanen schwungvoll, jedoch konnten sie ihren Chancen nicht verwerten. Im Laufe der Halbzeit fingen sich die Italiener immer mehr und konnten die Partie ausgeglichener gestalten, was zu noch weniger Chancen auf beiden Seiten führte. Ähnlich ist das Bild bei der Begegnung zwischen dem FC Arsenal und dem FC Porto. Die Londoner haben deutlich mehr Ballbesitz, aber die Chancen fehlen. Die größte Gelegenheit der ersten Halbzeit gehörte den Portugiesen. Galeno vergab aus sehr guter Position jedoch gleich doppelt. Man kann nur hoffen, dass die zweiten Hälften ereignisreicher werden.

Update, 21.02., 20:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Mit diesen Mannschaften laufen die Teams im Achtelfinal-Hinspiel auf! FC Barcelona: Ter Stegen, Christensen, Araujo, Martinez, Kounde, Pedri, De Jong, Gündogan, Cancelo, Yamal, Lewandowski

SSC Neapel: Meret, Jesus, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa, Cajuste, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano

FC Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Havertz, Ödegaard, Saka, Martinelli, Trossard

FC Porto: Costa, Pepe, Otavio, Wendell, Joao Mario, Varela, Francisco C, Gonzalez, Pepe, Galeno, Evanilson

Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte sich Manchester City zum Champions-League-Sieger krönen, in einem spannenden Finale setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola im Juni mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. In der neuen CL-Spielzeit dürften die europäischen Schwergewichte um Rekordsieger Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Bayern München und Paris Saint-Germain alles dafür geben, den "Citizens" die Titelverteidigung unmöglich zu machen. Bevor es aber im Juni 2024 zum Endspiel in London kommt, stehen erstmal noch Achtel-, Viertel- und Halbfinale an. Drei deutsche Vertreter haben den Sprung in die K.o.-Runde geschafft, einzig Union Berlin überstand die Vorrunde nicht. Wo ihr die Champions League live verfolgen könnt, wann die K.o.-Runden ausgetragen werden und wer die Top-Favoriten auf den Titel sind, fasst ran für euch zusammen. Ihr wollte keine Neuigkeiten zur Königsklasse verpassen? Checkt unsere Champions-League-Seite aus und bleibt stets informiert. Falls ihr selbst herausfinden wollt, welches Team am Ende den Henkelpott in die Höhe streckt, werft einen Blick auf unseren Tabellenrechner und tippt alle Partien durch.

Anzeige Champions League 2023/24 heute live: Gegen wen spielen der FC Bayern, der BVB und RB Leipzig im Achtelfinale und wann sind die Hinspiele? Dienstag, 13. Februar, 21 Uhr: RB Leipzig vs. Real Madrid 0:1

Mittwoch, 14. Februar, 21 Uhr: Lazio Rom vs. FC Bayern München 1:0

Dienstag, 20. Februar, 21 Uhr: PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund 1:1

Champions League 2023/24: Wann stehen Achtel-, Viertel- und Halbfinale an? Achtelfinale: 14. Februar bis 13. März 2024

Viertelfinale: 9. April bis 17. April 2024

Halbfinale: 30. April bis 8. Mai 2024

Champions League 2023/24 heute live: Wer überträgt die Königsklasse im TV und Livestream? Eine Partie pro Spieltag mit deutscher Beteiligung läuft dienstags beim Streamingdienst Amazon Prime Video, die restlichen Begegnungen überträgt DAZN im Pay-TV und Livestream.

Champions League 2023/24 heute live: Wo finde ich einen Liveticker zu den Spielen des FC Bayern, BVB und Co.? Liveticker zu allen Begegnungen - unabhängig von der Beteiligung deutscher Vereine - findet ihr auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Finden mehrere Partien zeitgleich statt, bekommt ihr Informationen zu allen Begegnungen nahezu in Echtzeit in unserer Live-Konferenz.

Champions League 2023/24 heute live: Wie stehen die Chancen der deutschen Vereine? Ganz gut. Drei der vier deutschen Vertreter (FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig) schafften den Sprung in die K.o.-Phase, einzig Union Berlin schied in der Gruppenphase.

Champions League 2023/24: Wann und wo findet das Finale statt? Austragungsort des Endspiels ist das altehrwürdige Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London, der Anpfiff erfolgt am 1. Juni 2024 um 21 Uhr deutscher Zeit.

Champions League 2023/24 heute live: Wer sind die Topfavoriten auf den Titel? Manchester City geht als Titelverteidiger auch in dieser Saison als Topfavorit ins Rennen. Auch mit Real Madrid ist in der Königsklasse immer zu rechnen. Der FC Bayern München will mit seinem neuen Stürmer Harry Kane wieder den Henkelpott in Angriff nehmen. Der FC Arsenal, der FC Barcelona und PSG zählen ebenfalls zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Der BVB und RB Leipzig haben nur Außenseiterchancen.