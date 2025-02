Die Playoffs der Champions-League-Saison 2024/25 sind bald vorüber. Dann stehen die 16 Teams fest, die im Achtelfinale sind. Die Auslosung findet am Freitagmittag, 21. Februar 2025, statt. Wer tritt gegen wen an und wo laufen die Partien live?

In der Saison 2024/25 präsentiert sich die Champions League nicht mehr im altbekannten Format, erstmals wird im neuen Modus gespielt.

Dieser hat eine Aufstockung von 32 auf 36 Teams zur Folge, damit geht auch eine größere Anzahl an Spielen einher und eine Abkehr von der gewohnten Gruppenphase.

Die erstmals eingeführte Ligaphase ist seit Ende Januar abgeschlossen, ging es zuletzt in den Playoffs zur K.o.-Phase weiter. Dort setzten sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund erfolgreich durch. Bayer Leverkusen stand hingegen schon zuvor sicher im Achtelfinale. Der VfB Stuttgart und RB Leipzig flogen bereits in der Ligaphase aus dem Wettbewerb.

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen findet dann am Freitag, 21. Februar 2025, ab 12:00 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) statt.

Wer spielt im Achtelfinale gegen wen? Wann finden die Partien statt und wo lässt sich die CL live im TV, Stream und Ticker verfolgen? Alle Infos und einen Liveticker zur Auslosung gibt's nachfolgend.