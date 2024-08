Anzeige Die Champions-League-Saison 2024/25 ist bereits gestartet, bald geht auch die Gruppenphase los. Aber wie ist der neue CL-Modus? Wer ist dabei? Wer überträgt live und wann greifen die Top-Teams ein? Erst starten die nationalen Meisterschaften wie die Bundesliga in die neue Saison, dann geht es auch in der Champions League so richtig los. In der Saison 2024/25 präsentiert sich die "Königsklasse" allerdings nicht mehr im altbekannten Format, erstmals wird im neuen Modus gespielt. Dieser hat eine Aufstockung von 32 auf 36 Teams zur Folge, damit geht auch eine größere Anzahl an Spielen einher und eine Abkehr von der gewohnten Gruppenphase. Die internationalen Spitzenvereine rund um Titelverteidiger Real Madrid sind aber natürlich trotzdem am Start. Aus Deutschland werden fünf Mannschaften an der Ligaphase teilnehmen, die später noch detaillierter erklärt wird. Neben dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen sind auch der VfB Stuttgart, der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund dabei. Nun aber gibt's alle Infos zu den noch laufenden Playoffs, der anschließenden Ligaphase, Übertragung, Terminen und Modus.

Champions League heute live: Welche Teams spielen noch in den Playoffs um die Teilnahme an der Ligaphase? 14 Teams haben noch die Chance auf die Champions League, nur sieben werden es aber schaffen. Welche das sind, wird in den bereits gestarteten Playoffs (20./21. August und am 27./28. August) entschieden. Nachfolgend die Paarungen, Rückspiel-Termine und die Ergebnisse der ersten Partie im Überblick: Dienstag, 27. August, 21 Uhr: Galatasaray vs. BSC Young Boys 2:4 (Hinspiel 2:3, Rückspiel 0:1)

Dienstag, 27. August, 21 Uhr: Sparta Prag vs. Malmö FF 4:0 (2:0, 2:0)

Dienstag, 27. August, 21 Uhr: RB Salzburg vs. Dynamo Kiew 3:1 (2:0, 1:1)

Mittwoch, 28. August, 18:45 Uhr: Qarabag FK vs. Dinamo Zagreb 0:5 (0:3, 0:2)

Mittwoch, 28. August, 21 Uhr: Slovan Bratislava vs. FC Midtjylland 4:3 (1:1, 3:2)

Mittwoch, 28. August, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad vs. FK Bodö/Glimt 3:2 (1:2, 2:0)

Mittwoch, 28. August, 21 Uhr: Slavia Prag vs. Lille OSC 2:3 (0:2, 2:1) Die Sieger der Paarungen ziehen dann in die Ligaphase ein, die Verlierer gehen in der Europa League an den Start.

Champions League: Welche Teams sind fix für die Ligaphase qualifiziert? England: FC Arsenal, Aston Villa, FC Liverpool, Manchester City

Italien: Atalanta Bergamo, FC Bologna, Inter Mailand, Juventus Turin, AC Mailand

Spanien: Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Girona, Real Madrid

Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart

Portugal: SL Benfica, Sporting CP

Frankreich: Stade Brest, AS Monaco, Paris Saint-Germain, OSC Lille

Schottland: Celtic FC

Belgien: Club Brügge

Niederlande: Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven

Ukraine: Shakhtar Donetsk

Österreich: Sturm Graz, RB Salzburg

Schweiz: Young Boys Bern

Tschechien: Sparta Prag

Slowakei: Slovan Bratislava

Serbien: Roter Stern Belgrad

Kroatien: Dinamo Zagreb

Champions League 24/25: Wie ist der neue Modus? Die UEFA hat eine Aufstockung von 32 auf 36 Teams beschlossen. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Spiele. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts. Zwar wird es wie auch in den vergangenen Jahren eine Auslosung geben, die nimmt aufgrund der Komplexität aber ein Computer vor. Vier Lostöpfe - deren Einteilung nach dem UEFA-Koeffizienten stattfindet - gibt es auch im neuen Modus, in jedem befinden sich neun Teams. Jeder Klub tritt gegen zwei Teams aus jedem Lostopf an und hat dabei ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann. Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Champions League 2024/25: Wann findet die Auslosung der Ligaphase statt und wann steigen die Spiele? Auslosung Ligaphase: 29. August 2024

1. Spieltag: 17. bis 19. September 2024

2. Spieltag: 1. und 2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22. und 23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5. und 6. November 2024

5. Spieltag: 26. und 27. November 2024

6. Spieltag: 10. und 11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21. und 22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

Champions League 24/25: Termine für die K.o.-Phase Auslosung Playoffs K.o.-Phase: 31. Januar 2025

Playoffs K.o.-Phase: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Auslosung K.o.-Phase: 21. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025

