Jetzt geht es los: Die Champions League wird ab dieser Saison etwas anders aussehen. Aber was hat sich genau verändert? ran beantwortet alle Fragen zur Reform der Champions League.

Am Dienstag startet die Champions League in eine neue Ära: 36 Teams treten ab der Saison 2024/25 im neuen Format der Königsklasse an.

Das Exekutivkomitee der UEFA hatte die Reform der Champions League auch in Antwort auf die äußerst umstrittene Super League, die einige Topklubs ins Leben rufen wollten, beschlossen.

Man sei "davon überzeugt, dass das ausgewählte Format zu einer richtigen Balance führt und die Generierung von soliden Einnahmen garantiert", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Die "Königsklasse" wird also ab dieser Saison in neuem Glanz erstrahlen. Doch was wird sich genau ändern? ran gibt einen Überblick.