Champions League 2024/25: So würde die K.o.-Phase vor Spieltag drei aussehen

Die ersten beiden Spieltage der Champions-League-Saison 2024/25 sind Geschichte. Welche Teams wären nach jetzigem Stand raus? Wer stünde schon sicher im Achtelfinale? Wie die K.o.-Phase aktuell aussehen würde.

Die Champions League-Saison ist aktuell in vollem Gange, zwei Spieltage sind bereits absolviert.

Der BVB grüßt mit zwei Siegen von Platz 1 der Tabelle, dank des guten Torverhältnisses nach dem furiosen 7:1 gegen Celtic Glasgow. Allerdings warten die schweren Gegner in Form von Vorjahressieger Real Madrid und dem FC Barcelona auch erst noch. Meister Bayer Leverkusen ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen ebenfalls voll im Soll.

Auch der FC Bayern hatte nach dem 9:2-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb am 1. Spieltag ordentlich Oberwasser - eine überraschende 0:1-Pleite bei Aston Villa knackste das bayerische Selbstbewusstsein dann aber etwas an, aktuell steht man nur auf Platz 15 in der Tabelle.

Nochmal deutlich bescheidener läuft es für den VfB Stuttgart, der sich beim 1:3 gegen Real Madrid noch teuer verkaufte, gegen Sparta Prag dann allerdings um einen Punkt zittern musste. Ganz ohne Punkte steht man in Leipzig da, zuletzt unterlag man gegen Juventus Turin trotz Führung und 40-minütiger Überzahl.

Wie aber würde die K.o.-Phase aussehen, wenn jetzt schon die Ligaphase vorbei wäre? ran hat aufgelistet, wer sicher im Achtelfinale stünde, wer in die Playoffs müsste und wer sich aus der CL verabschieden würde. Dafür wurde die offizielle Tabelle der UEFA herangezogen.