Borussia Dortmund erreicht gegen die PSV Eindhoven das Viertelfinale der Champions League. Trotzdem hadert der BVB mit einem Abseitstor von Niclas Füllkrug.

Fast hätte der BVB schon Mitte der zweiten Halbzeit für das 2:0 und damit für die Entscheidung im Duell mit Eindhoven gesorgt. Der VAR entschied jedoch, dass Niclas Füllkrug bei seinem Tor knapp im Abseits stand. Die Wiederholung zeigte, dass seine Schulter Millimeter zu weit vorn war.

Der Stürmer zeigte sich jedoch kurz fassungs- und sprachlos nach Sichtung der Bilder bei "DAZN": "Wow, okay? Das ist kein Abseits. Für mich ist das kein Abseits." Als er die kalibrierte Linie sah, fügte er hinzu: "Jetzt definiere Schulter, bis wohin geht die Schulter? Wenn ich das so sehe, würde ich sagen: 'Nein'."

Edin Terzic wollte sich zu der Entscheidung nicht äußern und konzentrierte sich vor allem darauf, die Leistung seiner Mannschaft in den Fokus zu rücken. "Ich finde, wir haben vielleicht die besten 30 Minuten gespielt diese Saison", sagte der BVB-Coach. Dann aber habe sein Team "in der zweiten Halbzeit leider komplett damit aufgehört".

Es gehe darum, in Zukunft "aus der Phase der guten 30 Minuten gute 90 Minuten" zu machen. Auch Emre Can zeigte sich glücklich über die starke Anfangsphase des BVB. "Wenn wir das so machen, dann sind wir echt eine geile Mannschaft", so der Kapitän.