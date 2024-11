Dinamo Zagreb vs. BVB live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Der 5. Spieltag in der Champions League steht an, für den BVB geht es nach Zagreb. So seht ihr das Duell live im TV und Stream oder verfolgt es im Ticker.

50 Prozent der Ligaphase in der Champions League wurden bereits absolviert, nun beginnt die zweite Hälfte. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am 5. Spieltag mit dem kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb zu tun.

Für den BVB läuft es in der Königsklasse bislang ziemlich gut, nach vier Partien stehen neun Zähler auf der Habenseite. Die einzige Niederlage setzte es beim 2:5 gegen Real Madrid, gegen Club Brügge (3:0), Celtic Glasgow (7:1) und zuletzt Sturm Graz (1:0) wurde man seinem Favoritenstatus gerecht.

Den hat die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin auch in Zagreb inne, wenngleich der aktuelle Tabellendritte der heimischen Liga in der CL bislang durchaus überzeugte. Beim FC Bayern München geriet man zwar mit 2:9 unter die Räder, Slovan Bratislava (4:1) und RB Salzburg (2:0) wurden jedoch bezwungen. Zudem trennte man sich von der AS Monaco remis (2:2).

Hinzukommt die bislang eklatante Auswärtsschwäche der Schwarz-Gelben. In der laufenden Spielzeit gelangen wettbewerbsübergreifend erst zwei Siege auf fremdem Platz, einzig in Brügge und in der ersten DFB-Pokalrunde bei Phönix Lübeck (4:1) war man erfolgreich. Dem stehen satte sechs Niederlagen sowie das 0:0 in Bremen gegenüber.

Wann steigt das Champions-League-Duell von Dortmund mit Zagreb? Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt’s einen Ticker? ran fasst zusammen.