Drei-Tore-Held-Vinicius: in der Halbzeit "ganz still"

Der Held des Abends warf sich mit freiem Oberkörper in Siegerpose. Nach dem Spiel aber war Vinicius Junior ganz bescheiden - er schob seinem Trainer Carlo Ancelotti den Löwenanteil an Real Madrids überragendem 5:2 (0:2)-Comeback gegen Borussia Dortmund zu.

"Wir wissen, dass zu Hause, mit unseren Fans im Rücken, alles passieren kann", sagte der Dreifach-Torschütze. Er sei mit seinen berühmten Teamkollegen wie Kylian Mbappe und Jude Bellingham zur Halbzeit "ganz still" in die Kabine gekommen. "Wir haben unserem Coach zugehört und uns nur eines gesagt", berichtete er: "Wenn wir das erste Tor machen, werden wir zurückkommen." Es gelang. Spektakulär.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (60.) gab dazu mit seinem Tor den Anstoß. "Wir geben niemals auf! Eine magische zweite Hälfte", schrieb er nach dem Spiel bei Instagram. Vinicius Junior (62./86./90.+3) und Lucas Vazquez (83.) hatten das Spiel gedreht, der BVB wurde überrollt. Vinicius, der brasilianische Linksaußen, wird am 28. Oktober wahrscheinlich den Ballon d'Or gewinnen.

"Wir müssen lernen", sagte der erfahrene Ancelotti hingegen, so ruhig wie in der Pause: "Daraus, wozu wir fähig sind, in dieser zweiten Halbzeit, mit dieser hohen Intensität, diesem Tempo." Er forderte: "So müssen wir Spiele beginnen - und nicht erst reagieren, wenn der Gegner zwei Tore geschossen hat."