Eberl sieht Bayern gegen Leverkusen "nicht als Außenseiter"

Für Sportvorstand Max Eberl spielt die durchwachsene Bilanz von Bayern München gegen Bayer Leverkusen vor dem deutschen Champions-League-Kracher keine Rolle. Das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sei ein "Duell der beiden derzeit besten deutschen Mannschaften, die zudem top in Europa sind", erklärte Eberl in der Sport Bild: "Aber ich sehe uns nicht als Außenseiter."

Die Münchner konnten in den vergangenen sechs Spielen nicht gegen Leverkusen gewinnen, zuletzt hatten sich die Mannschaften in der Liga mit einem torlosen Remis getrennt. Bayern habe die Fußball-Bundesliga "über eine Dekade dominiert. Nun ist Leverkusen in diese Phalanx eingedrungen", erklärte Eberl. Das Spiel in der Königsklasse habe daher "einen ganz speziellen Reiz".

Auch Philipp Lahm sieht die beiden Teams "auf Augenhöhe", wie der Weltmeister von 2014 im Sport-Bild-Interview erklärte: "Wobei ich sage, dass der FC Bayern für mich der leichte Favorit ist." Der Druck liege allerdings aufgrund der Tabellenführung in der Bundesliga auch "etwas mehr" auf den Münchnern: "Wer mit acht Punkten führt, hat mehr zu verlieren."