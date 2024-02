Eindhovens Tillman warnt BVB

Anzeige

Bayern-Leihgabe Malik Tillman von der PSV Eindhoven hat Borussia Dortmund davor gewarnt, den Gegner im Achtelfinale der Champions League auf die leichte Schulter zu nehmen. "Den BVB hätte es, glaube ich, schlimmer treffen können – vom Namen her! Aber ich will uns auf keinen Fall kleinreden", sagte der gebürtige Nürnberger dem kicker: "Unsere Ergebnisse in der Liga sprechen für sich."

In der niederländischen Eredivisie ist Eindhoven ungeschlagen und gewann 20 der 22 Saisonspiele. Und auch in der Königsklasse, in der am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) das Hinspiel gegen den BVB ansteht, "hatten wir mit Arsenal, Sevilla und Lens nicht gerade die leichteste Gruppe", sagte Tillman: "Dortmund wird schon sehen, was hier passiert..."

Auf wen Dortmund im Team des früheren Borussia-Trainers Peter Bosz achten müsse? "Johan Bakayoko ist eine Waffe auf dem Flügel. Noa Lang ebenso", sagte Tillman (21). "Joey Veerman ist ein exzellenter Spieler, hat ein sehr gutes Passspiel. Jerdy Schouten, unser Sechser, ist auch unglaublich mit dem Ball. Unsere Verteidiger sind sehr gute Fußballer. Sergino Dest ist als Außenverteidiger immer für ein offensives Spektakel gut, macht defensiv seinen Job." Und dann ist da ja noch der frühere Gladbacher Luuk de Jong, "ein brutaler Kopfballspieler".

Tillman, der in München einen Vertrag bis 2026 besitzt, ist bis Saisonende ausgeliehen, Eindhoven hat eine Kaufoption auf den Mittelfeldspieler. "Wir sind als Team unheimlich eng zusammengewachsen. Jeder hat Spaß", sagte er über das PSV-Erfolgsgeheimnis. Tillman steuerte fünf Tore und sieben Vorlagen bei.