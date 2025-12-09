Vor drei Jahren schaffte die Eintracht mit ihren Fans in Barcelona einen echten Coup. Vor dem Wiedersehen im Camp Nou am Dienstag ist die Stimmung schlecht. Auch weil sich einzelne Spieler nicht wie erhofft entwickelt haben. Von Christian Stüwe Der 14. April 2022 war rückblickend einer der größten Tage in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft bezwang im Rückspiel des Viertelfinales den großen FC Barcelona sensationell mit 3:2 und zog ins Halbfinale der Europa League ein. Rund 30.000 mitgereiste Frankfurter unterstützten die Eintracht im Camp Nou und sorgten für eine unglaubliche Heimspiel-Atmosphäre. Fans und Mannschaft bildeten eine Einheit, die Begeisterung trug die Eintracht schließlich bis zum Sieg in der Europa League. Wenn die Frankfurter nun am Dienstag in der Champions League zum FC Barcelona (21 Uhr im Liveticker) zurückkehren, ist von Begeisterung wenig zu spüren. Nach den jüngsten Ergebnissen fühlt sich die Stimmung im hochemotionalen Umfeld der SGE eher nach Weltuntergang an. Das 0:6 in der Bundesliga in Leipzig war ein Tiefschlag. Nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo in der Champions League müsste wohl ein erneutes Wunder in Barcelona gelingen, um noch Chancen auf das Weiterkommen zu haben. Die Tabelle der Champions League "Das Gute ist, dass wir direkt wieder die Chance haben, es besser zu machen. Wir müssen uns auf die Dinge fokussieren, die wir in der Hand haben: unsere Einstellung, unsere Körpersprache, unseren Einsatz", forderte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt: Fans suchen den Schuldigen Doch woran liegt es eigentlich, dass die Eintracht aktuell mit solchen Problemen zu kämpfen hat? Nicht wenige Fans haben Toppmöller als Schuldigen ausgemacht, andere werfen Sportvorstand Markus Krösche einen unausgewogenen Kader vor. Wieder andere sehen ein Mentalitätsproblem bei der Mannschaft. Vielleicht ist es von allem ein bisschen. Vielleicht ist aber auch das Hauptproblem, dass das etablierte Erfolgsmodell der Eintracht in dieser Saison nicht so zu funktionieren scheint, wie in den vergangenen Jahren. Denn die Frankfurter verkauften in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger für viel Geld und präsentierten neue Spieler, die sofort durchstarteten und ihre Vorgänger ersetzten. Dies ist in dieser Saison zumindest teilweise misslungen.

Hoffnungsträger der Eintracht starten nicht durch So wurde etwa Vereinslegende Kevin Trapp zu Paris FC verkauft. Sein designierter Nachfolger Kaua Santos war aber noch nicht bereit, den Platz zwischen den Pfosten mit der gleichen Zuverlässigkeit zu besetzen. Elye Wahi kam in der vergangenen Winterpause, um die Nachfolge von Omar Marmoush anzutreten. Angekommen ist der Franzose in Frankfurt aber bis heute nicht, zuletzt schaffte es der 26-Millionen-Euro-Stürmer nicht mal mehr in den Kader. Für Europa-League-Sieger Tuta wurde kein direkter Nachfolger geholt. Vermutlich auch, weil man hoffte, dass Hugo Larsson und Oscar Højlund im defensiven Mittelfeld zu absoluten Leistungsträgern heranwachsen. Auch aufgrund von Verletzungen konnten beide aber bisher nicht die erhoffte Rolle spielen. In allen Mannschaftsteilen gibt es Probleme, die Mannschaft wirkt derzeit nicht wie eine Einheit.

Großes Verletzungspech bei der Eintracht Dazu kommt, dass die Eintracht mit großem Verletzungspech zu kämpfen hat. Zunächst erwischte es mit Can Uzun einen der Durchstarter dieser Saison. Dann Jonathan Burkardt, der als Nachfolger von Hugo Ekitiké bisher ein Volltreffer ist. Die Verletzung von Michy Batshuayi entpuppte sich am Montag als Mittelfußbruch, der Stürmer wurde operiert und wird lange ausfallen. Erschwerend kommt hinzu, dass Leistungsträger wie Kapitän Robin Koch oder auch Arthur Theate nach ihrer Form suchen. Nnamdi Collins fiel nach seinem missglückten Debüt für das DFB-Team in ein Loch und ist ebenfalls weit von seiner Bestform entfernt. Auch der Abwehr würde deshalb ein erfahrener und vielseitig einsetzbarer Spieler wie Tuta wohl guttun. Mit 29 Gegentoren stellen die Frankfurter die schwächste Verteidigung der Bundesliga, in der Champions League setzte es in fünf Spielen 14 Gegentore.

Eine klare Linie ist nicht immer erkennbar Toppmöller versuchte auf verschiedenen Wegen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Mal spielte Aurelio Buta, dann Mo Dahoud. In Barcelona steht nun Wahi wieder im Kader und könnte vielleicht sogar in die Startelf rutschen. Einfach, weil kein anderer Stürmer mehr übrig ist. Eine klare Linie scheint bei diesen Maßnahmen nicht immer erkennbar. Trotzdem war bislang nicht alles schlecht in dieser Saison. Das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund im Elfmeterschießen war unglücklich, in der Bundesliga sind es nur zwei Punkte auf die Champions-League-Plätze. Die Qualität im Kader ist zweifellos vorhanden und vermutlich höher als in der Mannschaft, die Barcelona vor drei Jahren aus der Europa League warf.

