Elitärer Kreis: Neuer mit 100. Sieg in der Champions League

Torhüter Manuel Neuer ist in einen elitären Kreis aufgestiegen: Durch den 3:1 (2:1)-Erfolg von Bayern München in der Champions League gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler seinen 100. Sieg in der Königsklasse gefeiert. Nach Cristiano Ronaldo (115 Siege), seinem langjährigen Bayern-Mitspieler Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) ist Neuer der erst vierte Spieler, der diese Marke erreicht.

"Es ist natürlich eine schöne Zahl", sagte der Bayern-Keeper am DAZN-Mikrofon: "Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft geholt zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber."

Diese Anzahl an Siegen sei "Wahnsinn", ergänzte Trainer Vincent Kompany - und lobte seinen Torwart in den höchsten Tönen. "Er bleibt für uns ein ganz gutes Beispiel", sagte der Belgier: "Er ist sehr demütig, er ist ein so großes Vorbild für viele Jungs."

In einer anderen Statistik übernahm der Weltmeister von 2014 derweil schon Platz eins: Mit 39 Jahren und 174 Tagen löste Neuer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als ältesten Spieler mit einem Einsatz für die Bayern in der Champions League ab.