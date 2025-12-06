6. Spieltag in der Champions League
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker - Halbzeit 0:1
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 21:52 Uhr
Am 6. Spieltag der Champions League spielt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Barcelona im Camp Nou. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Eintracht Frankfurt erwartet am 6. Spieltag der Champions League mit dem FC Barcelona ein echter Brocken. Hinzu kommt, dass die Katalanen gegen die Adler erstmals nach der Renovierung wieder ein internationales Spiel im Camp Nou ausrichten werden.
Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit vier Punkten auf dem 28. Platz und wäre damit ausgeschieden. Barcelona steht genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller und hat sieben Punkte auf dem Konto.
Damit brauchen auch die Spanier dringend ein Erfolgserlebnis, um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale anzuvisieren. Beim letzten Gastspiel in Barcelona holten die Frankfurter auf dem Weg zu ihrem Europa-League-Triumph ein begeisterndes 3:2. Vor rund 25.000 mitgereisten Fans war es ein gefühltes Heimspiel.
ran hat die wichtigsten Informationen zum Spiel zusammengefasst.
+++ Update, 21:51 Uhr: Halbzeit - FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 0:1 +++
Eintracht Frankfurt führt auswärts beim spanischen Meister FC Barcelona durch ein Tor von Ansgar Knauff (21.) zur Pause doch etwas überraschend mit 1:0.
+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri - Yamal, Raphinha, Fermin Lopez - Lewandowski.
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Skhiri, Larsson, Doan, M. Götze, Chaibi - Knauff.
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel heute statt?
- Spiel: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
- Wettbewerb: Champions League, 6. Spieltag
- Datum: 9. Dezember 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Camp Nou (Barcelona)
Champions-League-Spiel heute live: Läuft Barca gegen Frankfurt im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Barca vs. Frankfurt live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Wer zeigt Barca gegen Frankfurt heute live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Barcelona vs. Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?
Einen Ticker zu Barcelona gegen Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Der FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
- Begegnung: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
- Datum und Uhrzeit: 9. Dezember; 21:00 Uhr
- Trainer: Hans-Dieter Flick (Barcelona), Dino Toppmöller (Frankfurt)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Amazon Prime
- Livestream: Amazon Prime
- Liveticker: ran.de, ran-App
