- Anzeige -
- Anzeige -
6. Spieltag in der Champions League

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker - Halbzeit 0:1

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 21:52 Uhr
  • ran.de

Am 6. Spieltag der Champions League spielt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Barcelona im Camp Nou. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Eintracht Frankfurt erwartet am 6. Spieltag der Champions League mit dem FC Barcelona ein echter Brocken. Hinzu kommt, dass die Katalanen  gegen die Adler erstmals nach der Renovierung wieder ein internationales Spiel im Camp Nou ausrichten werden.

Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit vier Punkten auf dem 28. Platz und wäre damit ausgeschieden. Barcelona steht genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller und hat sieben Punkte auf dem Konto.

Damit brauchen auch die Spanier dringend ein Erfolgserlebnis, um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale anzuvisieren. Beim letzten Gastspiel in Barcelona holten die Frankfurter auf dem Weg zu ihrem Europa-League-Triumph ein begeisterndes 3:2. Vor rund 25.000 mitgereisten Fans war es ein gefühltes Heimspiel.

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

ran hat die wichtigsten Informationen zum Spiel zusammengefasst.

- Anzeige -

+++ Update, 21:51 Uhr: Halbzeit - FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 0:1 +++

Eintracht Frankfurt führt auswärts beim spanischen Meister FC Barcelona durch ein Tor von Ansgar Knauff (21.) zur Pause doch etwas überraschend mit 1:0.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri - Yamal, Raphinha, Fermin Lopez - Lewandowski.

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Skhiri, Larsson, Doan, M. Götze, Chaibi - Knauff.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel heute statt?

  • Spiel: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
  • Wettbewerb: Champions League, 6. Spieltag
  • Datum: 9. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: Camp Nou (Barcelona)
- Anzeige -

Champions-League-Spiel heute live: Läuft Barca gegen Frankfurt im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

- Anzeige -

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Barca vs. Frankfurt live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Wer zeigt Barca gegen Frankfurt heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

- Anzeige -

Barcelona vs. Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?

Einen Ticker zu Barcelona gegen Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Der FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 9. Dezember; 21:00 Uhr
  • Trainer: Hans-Dieter Flick (Barcelona), Dino Toppmöller (Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App

Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht. Und: Droht Hansi Flick bei Barca das gleiche Schicksal wie beim FC Bayern?

Champions League: Der aktuelle Spieltag

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League
09.12.2025
16:30
FK Kairat
FK Kairat
FK Kairat
0:1
Beendet
Olympiakos Piraeus
Olympiakos
Olympiakos Piraeus
09.12.2025
18:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
3:1
Beendet
Sporting CP
Sporting CP
Sporting CP
09.12.2025
21:00
FC Barcelona
Barcelona
FC Barcelona
2:1
Live
Eintracht Frankfurt
E. Frankfurt
Eintracht Frankfurt
09.12.2025
21:00
Atalanta
Atalanta
Atalanta
2:1
Live
Chelsea FC
Chelsea
Chelsea FC
09.12.2025
21:00
Inter Mailand
Inter
Inter Mailand
0:1
Live
Liverpool FC
Liverpool
Liverpool FC
09.12.2025
21:00
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2:3
Live
Atlético Madrid
Atlético
Atlético Madrid
09.12.2025
21:00
Union Saint-Gilloise
St. Gilloise
Union Saint-Gilloise
2:3
Live
Olympique Marseille
Marseille
Olympique Marseille
09.12.2025
21:00
Tottenham Hotspur
Tottenham
Tottenham Hotspur
3:0
Beendet
Slavia Praha
Slavia Praha
Slavia Praha
09.12.2025
21:00
AS Monaco
AS Monaco
AS Monaco
1:0
Live
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
10.12.2025
18:45
Villarreal CF
Villarreal
Villarreal CF
-:-
FC Kopenhagen
Kopenhagen
FC Kopenhagen
10.12.2025
18:45
Qarabağ FK
Qarabağ FK
Qarabağ FK
-:-
Ajax Amsterdam
Ajax
Ajax Amsterdam
10.12.2025
21:00
Borussia Dortmund
Dortmund
Borussia Dortmund
-:-
FK Bodø/Glimt
Bodø/Glimt
FK Bodø/Glimt
10.12.2025
21:00
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
Newcastle United
Newcastle
Newcastle United
10.12.2025
21:00
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
-:-
Manchester City
Man City
Manchester City
10.12.2025
21:00
Athletic Club
Athletic
Athletic Club
-:-
Paris Saint-Germain
Paris SG
Paris Saint-Germain
10.12.2025
21:00
FC Brügge
FC Brügge
FC Brügge
-:-
Arsenal FC
Arsenal
Arsenal FC
10.12.2025
21:00
SL Benfica
SL Benfica
SL Benfica
-:-
SSC Neapel
SSC Neapel
SSC Neapel
10.12.2025
21:00
Juventus Turin
Juventus
Juventus Turin
-:-
Pafos FC
Pafos FC
Pafos FC
Mehr News und Videos
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 09.12.2025
  • 22:40 Uhr
FC Bayern Fans
News

Pyro-Show: Bayern-Boss rechnet mit Fan-Ausschluss

  • 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
Kompany Karl
News

Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 09.12.2025
  • 22:08 Uhr
Dreesen hofft auf eine erneute Bewertung
News

Dreesen erwartet Teilausschluss der Fans nach Pyro-Show

  • 09.12.2025
  • 21:57 Uhr
Joao Simoes Sporting Lissabon SCP (52) rettet vor Lennart Karl Bayern Muenchen FCB (42) FC Bayern Muenchen FCB vs Sporting Lissabon SCP Spieltag 6 09.12.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHO...
News

Besser als Mbappe: Karl stellt CL-Rekord auf

  • 09.12.2025
  • 21:54 Uhr
FC Bayern
News

FC Bayern jubelt bei Davies-Comeback gegen Sporting

  • 09.12.2025
  • 21:26 Uhr
Teamfoto FC Bayern Muenchen ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 26.11.2025 ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UE...
News

FC Bayern vs. Sporting Lissabon heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Stream? Ergebnis 3:1

  • 09.12.2025
  • 20:38 Uhr
Hansi Flick setzt auf sein bestes Offensivtrio
News

Champions League: Barca mit voller Offensivwucht gegen SGE

  • 09.12.2025
  • 20:14 Uhr
Zurück: Alphonso Davies
News

Bayern: Davies ist zurück - Kompany wechselt wieder durch

  • 09.12.2025
  • 18:15 Uhr