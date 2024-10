Am 3. Spieltag der UEFA Champions League kommt es zum Wiedersehen zwischen Hansi Flick und dem FC Bayern München. Aber wo könnt ihr die Partie des Rekordmeisters gegen den FC Barcelona heute live sehen?

Bayern verlieren deutlich in Barcelona

Der FC Bayern hat beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Hansi Flick die zweite Niederlage in der Champions League in Folge kassiert. Der deutsche Rekordmeister unterlag beim FC Barcelona mit 1:4 (1:3) und steht nach drei Spieltagen in der Königsklasse bei nur drei Punkten. Anfang des Monats hatte die Mannschaft von Vincent Kompany 0:1 bei Aston Villa verloren.

Raphinha (1., 45., 56.) und der frühere Münchner Robert Lewandowski (36.) waren für Barcelona erfolgreich, für die Bayern traf Harry Kane (18.). Nächster Gegner in der Champions League ist am 6. November Benfica Lissabon. Großes Ziel der Münchner ist das Königsklassen-Finale, das am 31. Mai in der heimischen Allianz Arena ausgetragen wird.