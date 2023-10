FC Bayern: Abschlusstraining mit Mazraoui und Gnabry

Anzeige

Mit Noussair Mazraoui und Serge Gnabry hat Bayern München sein Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel beim türkischen Rekordmeister Galatasaray am Dienstag (18.45 Uhr MESZ/Prime Video) bestritten. Für Gnabry (Unterarmbruch) dürfte die Begegnung in Istanbul noch zu früh kommen, ob Mazraoui nach Palästina-Diskussion und muskulären Problemen wieder dabei sein kann, blieb zunächst offen.

Auch Manuel Neuer nahm an der Einheit vor dem Abflug in die Türkei am Nachmittag (14.30 Uhr) teil, der Kapitän soll aber erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 ins Tor zurückkehren. Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel aktuell auf Abwehrchef Dayot Upamecano, Nationalspieler Leon Goretzka und Neuzugang Raphael Guerreiro.