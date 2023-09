Die Fehlerkette begann bei Min-jae Kim, der Südkoreaner köpfte eine Reguilón-Flanke in die Mitte, Jamal Musiala verlor dort aufgrund eines Stockfehlers in der Umschaltbewegung den Ball. Casemiro schaltete schnell, bediente Rashford und der setzte Højlund in Szene. Der Däne bekam sogar noch die Zeit, den Ball anzunehmen.

Auch hier sahen Upamecano und Kim im Verbund gar nicht gut aus. Kim wurde von Casemiro überlupft und Upamecano schaltete zu spät - Casemiro kam noch am Boden liegend schneller als der Franzose an den Ball und stocherte diesen ins Netz.

Diese Passivität in der Abwehr schien auch eine Reihe weiter vorne, im Mittelfeld, bemerkt worden zu sein. So pflaumte Sechser Goretzka seinen Kollegen Upamecano an. "Da hat es kurz mal geraucht", beschrieb Müller die Situation nach dem Spiel.

Damit sind die Münchner schon bei der nächsten Problematik angelangt: Die Kommunikation. Es scheint an klaren Führungsspielern zu fehlen - vor allem in der Defensiv-Abteilung. Keiner dirigiert, keiner gibt Anweisungen.

FC Bayern: Freund setzt weiter auf de Ligt

Dennoch sieht Sportdirektor Christoph Freund (noch) kein Problem in der Reservistenrolle.

"Er ist ein wirklich wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben drei Weltklasse-Verteidiger und die werden wir alle brauchen", sagte der Österreicher.

Solche Aussagen kommen von Trainer Tuchel nicht. Dieser ließ in einem Gespräch mit "DAZN" tief blicken, als er Matthias Sammer und dessen Generalkritik an den fehlenden Führungsspielern in der Nationalmannschaft vollumfänglich zustimmte.

Schließlich sind viele Spieler, die Sammer indirekt mit seiner Kritik angesprochen hatte, beim FCB unter Vertrag.

Auch in den Katakomben war Tuchel offenbar sichtlich angenervt. So soll er zu einem Unbekannten gesagt haben: "They don't chase the ball!". Wer damit gemeint sein könnte, ist eine Mutmaßung, aber vermutlich bezog sich die Aussagen vor allem aufs Mittelfeld mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich.

Zum Sieg sagte Tuchel: "Es war wichtig für das Vertrauen und die Weiterentwicklung, aber es gibt noch Dinge, die wir besser machen müssen."