FC Bayern: Coman und Guerreiro im Abschlusstraining

Bayern München kann zum Start der Gruppenphase in der Champions League wieder mit Kingsley Coman und Raphael Guerreiro planen. Das Duo absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining beim deutschen Fußball-Rekordmeister vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Manchester United.

Coman hatte das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) am vergangenen Freitag wegen muskulärer Probleme verpasst. Neuzugang Guerreiro musste wegen eines Muskelbündelrisses in der rechten Wade seit Ende Juli pausieren und wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für die Bayern.

Damit fehlt bei den Bayern aktuell nur noch Kapitän Manuel Neuer. Der 37-Jährige, der seit einem Skiunfall im Dezember ausfällt, sollte in dieser Woche aber wieder ins Torwarttraining einsteigen. Am Dienstag fehlte Neuer aber noch.