FC Bayern gegen Celtic: Statistik eindeutig Vielleicht wollte Kompany aber auch nur für ein wenig Spannung sorgen, denn nach dem 2:1 aus dem Hinspiel sind die Zweifel am Weiterkommen extrem gering, weil die Statistik eine sehr deutliche Sprache spricht. In den vergangenen 13 K.o.-Runden der Champions League sind die Bayern jeweils weitergekommen, wenn sie das Hinspiel gewonnen haben. Zudem sind die Bayern seit 20 Heimspielen in der Königsklasse ungeschlagen, 16 Siege gab es bei vier Unentschieden. Und in fünf Duellen mit Celtic setzte es bei vier Siegen und einem Remis noch keine Niederlage. Wobei sich die Schotten sowieso nicht den Ruf erarbeitet haben, besonders auswärtsstark zu sein. Der BVB hat das in der Ligaphase beim 7:1 demonstriert. Dazu gab es auf fremden Plätzen eine weitere Pleite und zwei 0:0. Man kann also prognostizieren: Kane könnte sich gegen Celtic eine Pause gönnen, ohne den Einzug in das Achtelfinale groß zu gefährden. Doch wer könnte den 31-Jährigen ersetzen? Kompany hat mehrere Optionen. ran zeigt sie.

FC Bayern gegen Celtic: Gabriel Vidovic Er ist die gelernte Lösung, er wäre aber eine faustdicke Überraschung. Doch Gabriel Vidovic ist seit Kurzem wieder im Kader der Bayern. Der 21-Jährige wurde zuletzt vom 1. FSV Mainz 05 an die Säbener Straße zurückgeholt, die Leihe wurde abgebrochen. Vidovic steht seit Sommer 2016 beim Rekordmeister unter Vertrag, und der läuft noch bis 2026. Er bringt viel Technik mit, dazu Spielintelligenz, die ihn offensiv flexibel einsetzbar macht, unter anderem auch in der Spitze als klassischer Mittelstürmer. Erfahrung im europäischen Fußball sammelte er, als er in der vergangenen Saison an Dinamo Zagreb ausgeliehen war. Sportdirektor Christoph Freund sagte, Vidovic habe in Mainz nicht die Spielzeit bekommen, die man sich vorgestellt habe. Jetzt wäre eine Gelegenheit, ihm welche zu geben.

Kane-Ersatz: Thomas Müller und Jamal Musiala? Die wahrscheinlichste Option, sowohl als Einzellösung oder in Kombination. Müller fühlt sich als vorderste Spitze zwar nicht am wohlsten und zeigt dort dementsprechend auch nicht seine besten Spiele. Doch er könnte sich mit Mittelfeld-Juwel Jamal Musiala in der Rolle immer wieder abwechseln und sich phasenweise auch auf die Zehnerposition fallen lassen, wenn Musiala in die Räume ganz vorne sticht. Auf dem Papier sorgte diese Variante zumindest in der Theorie für Variabilität in der Offensive und die Möglichkeit für Überraschungsmomente, die gegen einen sehr wahrscheinlich erst einmal tief stehenden und physischen Gegner enorm wichtig sind.

Allerdings wäre auch Musiala als alleiniger Kane-Ersatz denkbar, gerade weil er mit seiner Schnelligkeit, Beweglichkeit, Vielseitigkeit und Torgefährlichkeit andere Stärken in die Münchner Sturmspitze einbringt als Kane. Zudem ist Musiala seit dieser Saison ja auch ein ausgewiesenes Kopfball-Ungeheuer.

