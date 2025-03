FC Bayern: Kimmich gegen Bayer bei "100 Prozent"

Bayern München kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf seinen Strategen Joshua Kimmich bauen. "Für dieses Spiel bist du immer bei 100 Prozent", sagte Trainer Vincent Kompany auf die Frage, ob Kimmich wieder zur Verfügung stehe. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler nahm am Dienstag am Abschlusstraining des Fußball-Rekordmeisters teil.

DFB-Kapitän Kimmich war zuletzt in der Liga gegen Frankfurt (4:0) wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel ausgewechselt worden und hatte in Stuttgart (3:1) gefehlt. Verzichten müssen die Münchner gegen die Werkself weiterhin auf Nationalspieler Aleksandar Pavlovic. "Er ist immer noch krank. Ich hoffe, dass er bald wieder dabei ist", so Kompany. Dafür ist Sacha Boey wieder fit.