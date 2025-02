Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Bayer Leverkusen. Vor dem deutschen Top-Duell rumort es bei den Bayern-Stars, wie nun Karl-Heinz Rummenigge offenbarte.

Wer ist die Nummer eins im deutschen Fußball?

Zwar führt der FC Bayern die Bundesliga-Tabelle souverän mit acht Punkten Vorsprung vor dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen an. Doch in den direkten Duellen wartet der Rekordmeister inzwischen seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg gegen das Team von Xabi Alonso. Zuletzt mauerte sich der Rekordmeister in Leverkusen zu einem schmeichelhaften 0:0.

Laut Münchens Ex-Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge nage die öffentliche Debatte um die Favoritenrolle vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 5. März an den Bayern-Stars.

"Wissen Sie, was mich optimistisch macht: Dass ALLE Bayer Leverkusen zum Favoriten erklärt haben. Und ich kenne unsere Mannschaft. Das stinkt der Mannschaft bis zum Gehtnichtmehr", zitiert die "Bild" Rummenigge.

Er erwarte daher von den Bayern-Spielern, "dass sie nächsten Mittwoch Vollgas gegen vor eigener Kulisse – und dann mit elf Mann spielt." Ein kleiner Seitenhieb auf Manuel Neuer, der beim Pokal-Aus der Bayern gegen Leverkusen nach einer Notbremse die Rote Karte sah.