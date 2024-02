Anzeige

Stefan Effenberg erklärt, dass der FC Bayern am Scheideweg steht und unbedingt Identifikationsfiguren benötigt.

Stefan Effenberg glaubt, dass der FC Bayern nach vielen erfolgreichen Jahren in einer entscheidenden Phase der Vereinsgeschichte steht. "Sie strahlen nicht mehr wie 2020 beim Sixtuple, haben nicht mehr dieses Top-Niveau. Für mich ist der FC Bayern am Ende einer großartigen Zeit, er ist am Scheideweg, wo die Reise in Zukunft hingeht", sagte der frühere Bayern-Spieler in einem Interview, das im Champions-League-Sonderheft des "kicker" erschienen ist.