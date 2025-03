Ein Hobby-Analyst auf "X" ist sich sicher, dass der FC Bayern München seine Taktik bei den Siegen gegen Bayer Leverkusen in der Champions League verwendet hat. Ein Kontakt mit dem Analyse-Team des Rekordmeisters soll bestehen.

Von Jan Horstkötter

Der FC Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League mit zwei beeindruckenden Leistungen Bayer Leverkusen klar in die Schranken gewiesen.

Beim 3:0 in München und beim 2:0-Sieg im Rückspiel in Leverkusen waren die Münchner, anders als noch in den vergangenen Aufeinandertreffen, die klar bessere Mannschaft. Fußballerisch, aber vor allem auch taktisch.

Auf "X" sorgt ein Hobby-Analyst nun für Aufsehen. Die Seite "Bayern Space", die seit September letzten Jahres verschiedene Analysen zum FC Bayern München auf englisch veröffentlicht, schreibt in einem Post:

"Ich habe die Bestätigung aus dem inneren Kreis erhalten, dass Vincent Kompany und seine Mitarbeiter meinen Thread nicht nur zur Spielvorbereitung verwendet haben, sondern ihr gesamtes Konzept darauf aufgebaut haben."